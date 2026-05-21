Alvorada do Oeste celebra 40 anos de história com reconhecimento do deputado Laerte Gomes à cidade onde iniciou sua trajetória

Por Juliana Martins

Publicada em 21/05/2026 às 08h00

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Arquivo Secom ALE/RO)

O município de Alvorada do Oeste celebra nesta quarta-feira (20) seus 40 anos de emancipação política e administrativa. A data também marca um momento especial para o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Laerte Gomes (PSD), que mantém uma forte ligação com a cidade onde construiu sua família, iniciou sua trajetória pública e consolidou uma história de trabalho e parceria com a população.



Laerte Gomes chegou em Alvorada do Oeste no ano de 1987. Foi no município que iniciou sua vida como comerciante, atuou como presidente da AAPEAL e começou a construir uma relação de proximidade e compromisso com a comunidade local. Anos depois, foi eleito prefeito da cidade por dois mandatos consecutivos, deixando sua marca na administração municipal e fortalecendo ainda mais os laços com a população alvoradense.



Atualmente em seu terceiro mandato como deputado estadual, Laerte Gomes segue mantendo uma atuação presente no município, destinando recursos e trabalhando em parceria com lideranças locais para garantir investimentos importantes em diversas áreas.



Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) celebrando os 40 anos de história de Alvorada do Oeste (Foto: Arquivo Secom ALE/RO)



Ao longo dos últimos anos, o parlamentar tem direcionado milhões em recursos para melhorias na infraestrutura urbana e rural de Alvorada do Oeste e distritos, fortalecimento do setor produtivo, aquisição de tratores e implementos agrícolas, além de investimentos na educação, incluindo recursos para reformas e melhorias em unidades escolares.



O deputado também tem sido parceiro de eventos tradicionais do município, como a Expoalvo, reconhecida como uma das festas mais importantes da região e responsável por movimentar a economia local, incentivar o agronegócio e valorizar a cultura da população.



Mesmo com a atuação em todo o estado, o deputado mantém uma relação próxima com o município e frequentemente relembra a importância de Alvorada do Oeste em sua história pessoal e política. Para ele, retornar à cidade representa também a oportunidade de reencontrar amigos de longa data e reviver parte da trajetória construída ao lado da população. Segundo Laerte Gomes, o carinho por Alvorada do Oeste vai além da atuação política.



“Alvorada do Oeste é parte da minha vida. Foi a cidade que me acolheu quando cheguei em Rondônia, onde construí minha família, meus amigos e iniciei minha trajetória pública. Tenho uma gratidão enorme por esse município e pelo seu povo, que sempre confiou no nosso trabalho. Fazer parte da história desses 40 anos é motivo de muito orgulho para mim. Parabéns para essa minha cidade do coração, pelo desenvolvimento alcançado ao longo das últimas décadas. Nosso compromisso é continuar trabalhando por novos investimentos e melhorias para Alvorada e seus distritos”, concluiu o deputado.



Foto: Arquivo Secom