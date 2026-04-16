Turismo sustentável e experiências amazônicas são apresentadas pelo governo de RO em evento global, em São Paulo

Por Marina Espíndola

Publicada em 16/04/2026 às 14h55

O governo de Rondônia participa, entre os dias 14 e 16 de abril, da WTM Latin America 2026, de um dos maiores encontros do setor de viagens e turismo da América Latina, realizado em São Paulo. O evento reúne profissionais do mundo inteiro, incluindo agentes de viagens, operadoras, compradores internacionais e imprensa especializada, sendo referência na promoção de negócios e integração entre profissionais do turismo.

Durante os três dias de programação, Rondônia apresenta ao público suas principais potencialidades turísticas, com destaque para a pesca esportiva — segmento que tem colocado o estado em evidência nacional —, além do birdwatching (observação de aves), etnoturismo e turismo histórico. A proposta é evidenciar a diversidade de experiências que o estado oferece, especialmente conectadas à riqueza natural e cultural da Amazônia.

RONDÔNIA NO EVENTO

No estande institucional, a equipe da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) realiza atendimentos personalizados, distribuição de materiais promocionais e reuniões com operadores e investidores, promovendo networking e fortalecendo conexões estratégicas. A ambientação do espaço reforça o posicionamento de Rondônia como destino amazônico autêntico, alinhado à promoção integrada da Região Norte.

Rondônia fortalece conexões e promove seus atrativos com ações estratégicas no estande institucional

O secretário de Estado do Turismo, Gilvan Pereira, destacou a importância da participação no evento para ampliar a visibilidade do estado no cenário internacional. “Estar presente na WTM Latin America é uma oportunidade estratégica para posicionar Rondônia no mercado global. Estamos apresentando nossos produtos turísticos, fortalecendo parcerias e mostrando que o estado tem potencial para atrair visitantes que buscam experiências únicas na Amazônia.”

VITRINE DO TURISMO GLOBAL

Reconhecida como uma das principais vitrines do turismo global, a WTM Latin America 2026 promove debates qualificados sobre inovação e tendências do setor, além de gerar expressivos resultados comerciais. Realizada anualmente em São Paulo, a feira já soma mais de uma década de edições e se consolidou como o principal evento B2B da indústria de viagens e turismo na América Latina, reunindo milhares de profissionais e empresas expositoras de diversos países.

Ao longo dos anos, o evento tem se destacado por impulsionar pautas estratégicas como sustentabilidade, diversidade, tecnologia e turismo de experiência, além de fomentar a criação de novos produtos e destinos no mercado global. Com uma programação que inclui dezenas de palestras, painéis e rodadas de negócios, a WTM também é reconhecida por conectar destinos, investidores e operadores, fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo.