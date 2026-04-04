Sorteio de 25 bicicletas leva emoção à criançada

Por Françoíse Almeida

Publicada em 04/04/2026 às 10h33

O clima de festa dominou o Parque da Cidade na última quinta-feira (20) durante a abertura oficial da Páscoa no Parque. Um dos momentos mais aguardados arrancou sorrisos, suspiros e muita comemoração: o sorteio de 25 bicicletas. Entre senhas na mão e olhos atentos ao palco, o clima era de torcida coletiva, onde cada criança sonhava em sair pedalando dali.

No meio do público, a diarista Karen Almeida acompanhava tudo de perto, dividindo a experiência com amigos e os pequenos. “Eu combinei com a minha amiga e a gente veio pra cá com as crianças. Curtimos muito, peguei a senha do sorteio da bicicleta, agora é torcer pra ganhar. Mas, se não ganhar, já valeu muito”, contou, mostrando que, mais do que o prêmio, o momento em família faz tudo valer a pena.

Não acreditava que ia ganhar, mas graças a Deus fiz a inscrição e ganhamos com o nome do nosso caçula, disse Jesivaldo Pereira

E teve quem sentiu que a sorte estava mesmo por perto. A pequena intuição virou realidade para Daniel Felipe, que não escondia a felicidade ao ser anunciado como um dos ganhadores. A mãe, Nislane Araújo, emocionada, lembrou da expectativa do filho: “Ele estava super empolgado pra vir, bem feliz… parecia que estava sentindo que ia ganhar. Achei muito legal o sorteio com nomes e números aparecendo no telão, a prefeitura está de parabéns. Eu tinha prometido dar uma bicicleta pra ele, e agora ele ganhou aqui. Estou muito feliz.”

Com o prêmio nas mãos, Daniel já fazia planos: “Tô muito feliz que eu ganhei uma bike, porque a minha eu doei, já estava muito pequena. Agora eu vou arrasar com a minha bicicleta”, disse, com aquele sorriso que só quem alcança um desejo consegue ter.

A surpresa também tomou conta de outras famílias, como a de Jesivaldo Pereira, pai de um dos ganhadores. “Não acreditava que ia ganhar, mas graças a Deus fiz a inscrição e ganhamos com o nome do nosso caçula. É uma alegria muito grande. O prefeito está fazendo um excelente trabalho, está de parabéns. Estou muito feliz, muito feliz mesmo”.

Entre expectativas, emoções e comemorações, o sorteio das bicicletas transformou a noite em um verdadeiro espetáculo de alegria, reforçando o espírito da Páscoa: compartilhar, celebrar e, principalmente, proporcionar momentos inesquecíveis para as famílias.