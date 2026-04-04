Deputado Alan Queiroz destina R$ 120 mil em equipamentos para produtores rurais de Rio Crespo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/04/2026 às 11h30

Equipamentos voltados ao fortalecimento da produção rural foram destinados ao município de Rio Crespo com investimento de R$ 120 mil. A ação contemplou a aquisição de duas câmaras frias e três balanças, com o objetivo de melhorar as condições de armazenamento e comercialização dos produtos agrícolas locais.

A iniciativa foi realizada a partir de solicitação da vereadora Rose, direcionando os recursos para atender demandas dos pequenos produtores da região. Com a entrega, espera-se maior eficiência na conservação dos alimentos, além de impacto direto na qualidade dos produtos ofertados.

De acordo com o deputado estadual Alan Queiroz, a medida busca ampliar a capacidade produtiva e gerar melhores condições de renda para trabalhadores do setor rural. Segundo ele, o apoio à agricultura familiar segue como uma das frentes de atuação no estado.

O investimento também está alinhado à proposta de fortalecimento da economia local, especialmente em municípios com forte dependência da produção agrícola, contribuindo para a estruturação das atividades no campo.