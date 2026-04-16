SINTERO informa: Seduc retoma programa de intercâmbio internacional para estudantes da rede pública

Por SINTERO

Publicada em 16/04/2026 às 14h13

O SINTERO informa, com base em dados divulgados pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que o programa de intercâmbio internacional destinado a estudantes da rede pública estadual, que havia sido interrompido na edição anterior, foi retomado.

O programa possibilita que estudantes da rede pública vivenciem experiências educacionais e culturais em países de língua inglesa, ampliando a formação acadêmica e o contato com diferentes sistemas de ensino.

Na edição anterior, o processo de seleção chegou a ser iniciado, mas não foi concluído, o que motivou a necessidade de reorganização da iniciativa. Os estudantes que haviam sido selecionados antes da interrupção terão suas vagas garantidas neste ciclo de 2026.

Programa será reorganizado e terá continuidade

A retomada do programa foi oficializada por meio de portaria e registrada em ata pela Seduc. Segundo a Secretaria, após reunião do comitê de intercâmbio, coordenada por Samara Souza, serão definidos os critérios, procedimentos e etapas de execução, o que permitirá a reorganização da iniciativa com foco em mais planejamento, segurança e organização.

Com isso, ficarão asseguradas a continuidade do programa nas próximas edições, ampliando oportunidades educacionais para estudantes da rede pública.