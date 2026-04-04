SINDSEF-RO: Nota de agradecimento Doutor Fernando Acosta

Por SINDSEF-RO

Publicada em 04/04/2026 às 08h42

O SINDSEF-RO, representado por seu presidente Almir José e por toda a Diretoria Executiva, vem a público expressar seu mais profundo e sincero agradecimento ao Doutor Fernando Acosta (médico sanitarista do SIASS/FUNASA/RO).

​Sua participação como convidado na reunião inaugural do Grupo de Trabalho (GT) dos Intoxicados, realizada no Ministério da Saúde, foi de importância imensurável para a nossa categoria.

​O Dr. Fernando Acosta não apenas aceitou o desafio de compor esta frente de trabalho, como também realizou uma brilhante abordagem técnica perante os representantes do Governo Federal. Com clareza e autoridade, ele apresentou o embasamento científico crucial sobre os danos à saúde causados pela exposição prolongada a pesticidas (como o DDT) durante as atividades de combate a endemias.

​Graças à sua exposição detalhada sobre o quadro de adoecimento e a mortalidade precoce que atinge os nossos servidores, conseguimos sensibilizar o Ministério da Saúde sobre a urgência de soluções definitivas e reparadoras.

​Ao Dr. Fernando Acosta, o nosso reconhecimento pelo compromisso com a ciência, com a verdade e, acima de tudo, com a dignidade e a vida dos sucanzeiros.