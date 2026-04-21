Sebrae apoia compliance de Seringueiras em autodiagnóstico de integridade

Por sebrae

Publicada em 21/04/2026 às 08h40

O Sebrae em Rondônia, através de sua Unidade de Integridade e Compliance, apoiou a Prefeitura Municipal de Seringueiras, na região da BR 429, em seu autodiagnóstico de integridade. A iniciativa faz parte do Programa Time Brasil, liderado pela Controladoria Geral da União do qual o Sebrae é um dos integrantes e principal mobilizador.

Partindo-se da premissa que a transparência e a boa gestão são princípios fundamentais no setor público, a Prefeitura de Seringueiras está realizando seu autodiagnóstico do Programa Time Brasil, iniciativa da Controladoria-Geral da União que fortalece a integridade, a transparência e a participação social. Bem como na elaboração de planos de ação para o fortalecimento do SCI - Sistema de Controle Interno.

Esse processo permite identificar melhorias e orientar ações para uma gestão mais eficiente e alinhada às necessidades da população.

“Destaco o apoio institucional do Sebrae Rondônia, parceiro importante no fortalecimento das capacidades locais. Seguimos avançando por uma gestão pública mais transparente e eficiente”, destacou Armando Bernardo, prefeito de Seringueiras.

Para o gerente da Unidade de Integridade e Compliance, Samir Valle, é louvável a iniciativa do município: “Parabéns ao prefeito e sua equipe por buscarem atuar segundo os princípios de integridade e compliance. Os munícipes ganham pois são recursos públicos e sua aplicação com mais transparência e responsabilidade”.

Programa Time Brasil

É uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU), voltada ao fortalecimento da transparência, da integridade e do controle social na administração pública. Medidas para ampliar o acesso à informação e tornar a gestão mais aberta, incentivando mecanismos que permitam à população acompanhar e fiscalizar as ações do poder público. A CGU é o órgão fiscalizador que avalia a aplicação dos recursos do Sebrae, que, por sua vez, é signatário do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, tendo sido a primeira entidade em Rondônia a aderir ao Programa.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).