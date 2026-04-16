Regional Norte elege delegados para o Congresso Estadual do SINTERO

Por Sintero

Publicada em 16/04/2026 às 14h35

As 11 regionais do SINTERO realizaram, no dia 15 de abril de 2026, assembleias gerais com o objetivo de organizar a participação no Congresso Estadual da entidade, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril. Na Regional Norte, o encontro reuniu trabalhadoras/es da educação para tratar da eleição de delegadas/os e do repasse de informações relacionadas à programação e à logística do evento. Confira detalhes do que foi tratado:

Eleição de delegados: os filiados e filiadas que representarão a regional no congresso foram escolhidos por votação, garantindo a participação democrática da categoria nas decisões do sindicato.

Local do evento: as atividades acontecerão na Faculdade UNOPAR, localizada na Rua Matrinchã, 996 – Bairro Lagoa.

Praça de alimentação: funcionará no Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia (Sindsef), localizado em frente ao local do evento, o que facilita o acesso dos participantes.

Programação – 28 de abril: o credenciamento começa às 10 horas e será realizado de forma contínua, conforme a chegada das delegações das regionais, com o objetivo de organizar, antecipadamente, o fluxo de participantes para o horário oficial de abertura. Às 16 horas, estão previstas apresentações de artistas da categoria, compondo a programação cultural que antecede a abertura oficial. Já às 18 horas, ocorre a abertura oficial, com o tema central “Plano Nacional de Educação: educação para a vida com desafio de transformação e inclusão”.

1º de maio – Dia do Trabalhador e da Trabalhadora: será realizado um almoço com Costelão, a partir das 12 horas, organizado pela Regional Norte. À noite, a partir das 20 horas, a programação segue em festa com apresentações musicais do DJ Mário Henrique, da cantora Gisele Freitas e do ex-integrante da banda Calcinha Preta, Raied Neto.

A assembleia consolida a preparação da Regional Norte para o Congresso Estadual e reforça a importância da participação da base como elemento central na construção das deliberações da categoria.