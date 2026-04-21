PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (21) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 21/04/2026 às 08h30

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (21), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas para quase toda a região ao longo do dia, mais intensas a partir da tarde.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva para quase todo o território — à exceção do extremo-sul do Tocantins, onde deve chover com menor intensidade. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas no leste e nordeste do Pará e centro-norte de Tocantins.

Durante a tarde, as pancadas de chuva se mantêm sobre as mesmas áreas, enquanto as trovoadas tomam todo o Pará, centros-sul de Roraima e do Amapá, centro-norte de Rondônia, norte do Tocantins e quase todo o Amazonas — à exceção do extremo-sudoeste. Essas condições devem se manter até a noite, com as trovoadas tomando quase toda a região — à exceção do extremo-leste de Rondônia e centro-sul do Tocantins.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do sul do Tocantins —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para quase todo o território — à exceção dos centros-sul de Rondônia e do Tocantins e extremo-sul do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).