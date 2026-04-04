PREVISÃO DO TEMPO: sábado (4) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (4), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para todos os estados ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas.
Somente o centro-sul de Tocantins deve escapar às chuvas mais intensas com trovoadas, mas ainda sob possibilidade de chuvas isoladas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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