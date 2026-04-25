PREVISÃO DO TEMPO: sábado (25) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 25/04/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (25), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas para quase toda a região ao longo do dia.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva para quase toda a região — à exceção do sul do Tocantins e leste de Rondônia, onde deve chover com menor intensidade. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Roraima, Amapá, centro-norte do Pará, nordeste e sudoeste do Amazonas e extremo-norte do Tocantins.

Durante a tarde, as pancadas de chuva tomam todo o estado de Rondônia, enquanto as trovoadas tomam quase toda a região — à exceção do centro-sul de Tocantins, centro-leste de Rondônia e extremo-sudeste do Pará.

À noite, as chuvas perdem intensidade no centro-sul do Tocantins, enquanto as trovoadas se restringem a Roraima, Amapá, noroeste do Amazonas e norte do Pará.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do sul do Tocantins —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, Roraima, Amapá, Pará, centro-sul do Amazonas e norte de Rondônia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Palmas, Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Belém. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).