Presidente da OAB RO, Márcio Nogueira, é designado para comissão nacional que debaterá Reforma do Judiciário e mandatos no STF

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 24/04/2026 às 14h22

O presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, foi designado pelo Conselho Federal da OAB para integrar a recém-criada Comissão de Mobilização para a Reforma do Poder Judiciário. A portaria nº 253/2026, assinada pelo presidente nacional Beto Simonetti, coloca a advocacia rondoniense no centro de um dos debates mais importantes da história recente da República.

A comissão tem como missão central articular junto ao Congresso Nacional e aos tribunais superiores itens já aprovados por unanimidade pelo pleno da OAB. Entre as prioridades, destacam-se a adoção de mandatos fixos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a imposição de limites para decisões unilaterais (monocráticas), visando garantir maior segurança jurídica e colegialidade nas decisões da Corte.

Voz de Rondônia na Reforma

Para Márcio Nogueira, a presença de Rondônia nesta comissão reafirma o protagonismo que a Seccional tem conquistado em pautas nacionais.

“Participar desta comissão é garantir que o olhar da advocacia rondoniense esteja presente na construção de um Judiciário mais transparente e eficiente. Não estamos discutindo apenas leis, estamos defendendo o equilíbrio dos Poderes e a proteção do cidadão contra incertezas jurídicas. A reforma é urgente para que o Direito seja aplicado de forma previsível e ética em todo o país”, afirma o presidente da OAB RO.

Pautas Centrais da Mobilização

A comissão trabalhará em frentes que impactam diretamente a atuação dos advogados e a percepção da sociedade sobre a Justiça:

Mandatos no STF: Fim da vitaliciedade, estabelecendo um tempo fixo de permanência para os ministros.

Decisões Monocráticas: Estabelecer parâmetros que impeçam que decisões individuais de ministros suspendam leis ou atos dos demais Poderes por tempo indeterminado.

Regras de Impedimento: Definição de normas claras para a atuação de parentes de juízes na advocacia, visando evitar conflitos de interesse e garantir a imparcialidade.

Código de Ética para o STF: Proposição de diretrizes objetivas de conduta para os magistrados da Suprema Corte.

Participação da Sociedade

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, reforçou que a advocacia é o elo indispensável nesse processo. “Qualquer discussão sobre reforma do Judiciário só será legítima se envolver a advocacia, que é a profissão que leva ao Estado o pleito dos cidadãos”, pontuou.

Com a designação do presidente da Seccional, Márcio Nogueira, a OAB Rondônia reforça seu compromisso institucional de não apenas defender a categoria, mas de ser protagonista na melhoria das instituições jurídicas do Brasil.