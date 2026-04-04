Prefeitura realiza ação “Páscoa que Alimenta – Peixe na Mesa” e beneficia famílias em situação de vulnerabilidade

Por Assessoria

Publicada em 04/04/2026 às 09h09

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou nesta quinta-feira, 02 de abril de 2026, a ação “Páscoa que Alimenta – Peixe na Mesa”, em alusão à Semana Santa.

A iniciativa teve como objetivo garantir segurança alimentar, respeitar as tradições culturais e levar dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

A distribuição gratuita de pescado foi destinada exclusivamente às famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais, por meio do CRAS e CREAS, incluindo participantes dos programas Mamãe Cheguei, Criança Feliz e Mulher Protegida, além de integrantes de grupos de convivência, famílias de adolescentes em medidas socioeducativas, grupos PAIF e PAEFI, bem como entidades socioassistenciais cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) que ofertam alimentação aos seus usuários.

A ação foi realizada no CRAS do bairro Jardim das Esmeraldas, garantindo organização e acolhimento durante a entrega dos alimentos.

A Prefeitura de Guajará-Mirim reforça seu compromisso com as políticas públicas de assistência social, promovendo ações que fazem a diferença na vida da população e fortalecem o cuidado com quem mais precisa.