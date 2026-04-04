Prefeitura moderniza gestão com capacitação sobre o Novo Regime de Suprimento de Fundos

Por Assesssoria

Publicada em 04/04/2026 às 08h52

A Controladoria-Geral do Município (CGM) de Vilhena realizou, nos dias 30 e 31 de março, uma capacitação intensiva sobre o novo regime de Suprimento de Fundos, conforme a Lei nº 6.690/2026. A ação reuniu cerca de 50 servidores de diversas secretarias municipais, com foco na correta aplicação dos recursos públicos e na prevenção de irregularidades.

Participaram do treinamento tanto os servidores supridos, responsáveis pela execução das despesas, quanto os analistas encarregados da análise e julgamento das prestações de contas. A proposta foi alinhar procedimentos, reforçar responsabilidades e garantir maior segurança nos processos administrativos.

Durante a programação, foram abordados pontos essenciais como o caráter excepcional do suprimento de fundos, a responsabilidade pessoal do servidor, o cumprimento de prazos e a necessidade de correta documentação das despesas, além da importância de uma análise técnica fundamentada.

A capacitação também contou com oficinas práticas, nas quais os participantes trabalharam com situações reais, identificaram falhas comuns e realizaram a montagem completa de processos de prestação de contas, reforçando o aprendizado aplicado à rotina administrativa.

De acordo com a controladora-geral do município, Andréa Cavalcante Torres, a iniciativa tem caráter preventivo e pedagógico e reforça o compromisso com a qualificação dos servidores. “Nosso objetivo é orientar e fortalecer a atuação dos servidores para garantir mais segurança, transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos”, destacou.