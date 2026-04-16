Prefeitura de Ji-Paraná lança concurso público para vagas na saúde e educação

Por Natália Pessoa

Publicada em 16/04/2026 às 14h19

Após quase oito anos sem realizar concurso público, a Prefeitura de Ji-Paraná anunciou novo certame voltado para as áreas de saúde e educação. O último concurso foi lançado, em 2017, e homologado em 2018. Serão oferecidas mais de 300 vagas para níveis médio e superior, e formação de cadastro de reserva.

Na área da saúde, o concurso será para cargos de nível médio, técnico e superior, que incluem profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde. Na educação, o edital prevê vagas para professores de diversas áreas, e profissionais que atuam no apoio técnico e pedagógico, para reforçar a qualidade da rede municipal de ensino.

Além das vagas imediatas, o concurso também prevê cadastro reserva, o que permitirá a convocação de novos profissionais conforme a necessidade da administração municipal. As provas serão realizadas em Ji-Paraná e o processo contará com provas objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

“Como foi prometido, estamos organizando a prefeitura para atender melhor a população. Esse concurso é um passo importante para melhorar os nossos serviços, principalmente na saúde e na educação. Agora, espero que os candidatos se preparem bem para ingressar no serviço público municipal”, lembrou o prefeito Affonso Cândido (PL).

Os participantes devem realizar as inscrições pelo site www.institutoconsulplan.org.br. Elas devem ser realizadas no período de 22 de abril de 2026 a 21 de maio de 2026. As listas das inscrições deferidas e indeferidas (se houver) ficarão disponíveis a partir do dia 5 de junho de 2026, para conhecimento do ato e motivos do indeferimento para interposição dos recursos, no prazo legal.

De acordo com o edital, após a homologação da inscrição, não será aceita, em hipótese alguma, solicitação de alteração dos dados. A isenção da taxa deverá ser solicitada somente no período de 22 de abril a 24 de abril.

As provas objetivas e múltiplas escolhas serão realizadas em Ji-Paraná, em dois domingos, com duração de 3 horas. Elas ocorrerão em 28 de junho e 12 de julho de 2026, dependendo dos cargos.

Os locais das provas serão divulgados a partir do dia 22 de junho de 2026 para os candidatos que realizarão as avaliações no dia 28 de junho de 2026 e a partir do dia 6 de julho para os candidatos que realizarão as provas no dia 12 de julho, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.

Os valores das inscrições para a área da educação serão de R$ 76,00 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 81,00 para os cargos de nível médio magistério e superior. Na área da saúde, será de R$ 76,00 para os cargos de nível médio e técnico, R$ 81,00 para os cargos de nível superior (todas as áreas, exceto médicos), e de R$ 86,00 para os cargos de nível superior – médicos.