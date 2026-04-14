Prefeitura de Jaru convoca aprovados para os cargos de assistente social e motorista de veículo pesado
Por Assessoria
Publicada em 14/04/2026 às 13h57
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A Prefeitura de Jaru divulgou na edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira (13), mais um edital de convocação do processo seletivo simplificado para contratação de assistente social e motorista de veículo pesado.

O prazo para o candidato convocado se apresentar é de três dias úteis, a contar a partir da data de publicação do edital. A entrega dos documentos deve ser feita exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA: 

https://transparencia.jaru.ro.gov.br/novo/EXECUTIVO/publicacoes/publicacao/2026/10/38886?perPage=10&page=1

Geral PROCESSO SELETIVO
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