Prefeitura de Jaru convoca aprovados para os cargos de assistente social e motorista de veículo pesado

Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 13h57

A Prefeitura de Jaru divulgou na edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira (13), mais um edital de convocação do processo seletivo simplificado para contratação de assistente social e motorista de veículo pesado.

O prazo para o candidato convocado se apresentar é de três dias úteis, a contar a partir da data de publicação do edital. A entrega dos documentos deve ser feita exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/38886?perPage=10&page=1