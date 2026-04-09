Prefeitura de Guajará-Mirim realiza “Páscoa na Lata” com manhã de alegria e integração

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 14h49

Nesta terça-feira, dia 08 de abril de 2026, a Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou a ação “Páscoa no Iata”, promovendo uma manhã especial de lazer, alegria e convivência para as famílias do Distrito do Iata.

O evento aconteceu na Praça da Igreja, reunindo crianças e responsáveis em um ambiente acolhedor, marcado por momentos de diversão e celebração.

Durante a programação, foram oferecidos pipoca, algodão doce, churros, além de atividades recreativas como pula-pula e a entrega de ovos de Páscoa, garantindo a alegria do público infantil.

A ação teve como objetivo fortalecer os vínculos familiares e comunitários, proporcionando um momento de integração e bem-estar social, especialmente para as crianças.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal em desenvolver ações que promovam qualidade de vida, inclusão e cuidado com a população, valorizando datas comemorativas com atividades que fazem a diferença na vida das pessoas.