Prefeitura avança com Operação Tapa-Buracos: Restauração sistemática das ruas urbanas

Por Assessoria

Publicada em 29/04/2026 às 09h11

Espigão d’Oeste, RO – A Prefeitura de Espigão d’Oeste, através da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), intensifica os trabalhos da Operação Tapa-Buracos, iniciada nesta semana para restaurar completamente as ruas pavimentadas da zona urbana. O secretário Agostinho Lara destacou que "a ação será continuada, visando atender todas as ruas da cidade, dia após dia, com um planejamento para deixar toda a cidade com a pavimentação recuperada". Essa estratégia contínua aborda os desgastes provocados pelo tráfego diário, pelo envelhecimento do asfalto e pelo período chuvoso, que de setembro a abril agrava as condições em solos arenosos e argilosos característicos dos 4.518 km² do município.

A iniciativa demonstra a priorização da infraestrutura pela gestão municipal, elevando a mobilidade urbana e gerando economia prática para os cidadãos, com redução de custos em manutenção veicular e maior eficiência no deslocamento cotidiano. Ruas recuperadas fortalecem o acesso a serviços essenciais, como comércio, escolas e unidades de saúde, impulsionando a dinâmica local da área urbana.

Cronograma Detalhado: Execução Faseada e Ininterrupta

O planejamento da SEMOD assegura cobertura total, com fases definidas para otimizar recursos e impacto:

Fase inicial (em curso): Foco em vias centrais e de alto tráfego, interligando pontos comerciais e institucionais.

Fases subsequentes (próximas semanas): Avanço para bairros residenciais e periféricos de maior densidade.

Encerramento: Conclusão em ruas secundárias, garantindo 100% de restauração na zona urbana.

Materiais de alta resistência são aplicados para suportar o clima equatorial, com médias anuais de 26°C a 34°C e o período seco de maio a agosto, marcado por ventos sulistas, com equipes operando diariamente.

Impactos Concretos: Mobilidade e Economia para o Cidadão

Os resultados beneficiam diretamente a população: veículos com menor desgaste, economia em reparos e segurança aprimorada para motoristas, pedestres e ciclistas. O comércio ganha com acessos fluidos, facilitando entregas e fluxo de clientes. Em Espigão d’Oeste, fronteiriço com Mato Grosso ao norte e vizinho a Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal, essa restauração consolida a infraestrutura como pilar de progresso regional.

Agostinho Lara reforça o compromisso: "a operação avança dia após dia, transformando desafios climáticos em vias duráveis e confiáveis."

Essa ação integra uma política de manutenção viária contínua, alinhada aos rigores geográficos e sazonais da região leste de Rondônia.

Espigão d’Oeste reforça sua eficiência administrativa com ruas restauradas, prontas para sustentar o crescimento coletivo e a qualidade de vida urbana.