Prefeitura abre consulta pública para elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027

Por Assessoria

Publicada em 04/04/2026 às 08h58

A Prefeitura de Jaru abriu, nesta quinta-feira (02), o formulário de consulta pública para receber contribuições da população jaruense na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Finanças e Orçamento, Igor Zanol, a iniciativa tem como objetivo identificar as principais necessidades e prioridades do município a partir das sugestões apresentadas pelos cidadãos. Com isso, será possível planejar o orçamento, as políticas públicas, as ações e os investimentos com base na realidade e nas demandas da população.

“É muito importante a participação de todos os jaruenses. Participar é rápido, fácil e contribuirá diretamente nas próximas ações realizadas pela Prefeitura de Jaru”, destacou.