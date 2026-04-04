Prefeito Affonso assina OS para revitalizar Cedel Walmar Meira

Por Jairo Ardull

Publicada em 04/04/2026 às 10h41

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), assinou, na terça-feira (31), a ordem de serviço para revitalizar o Centro Desportivo de Lazer (Cedel) Walmar Meira, no bairro Mário David Andreazza (2º distrito). Os recursos para execução da obra vieram de emenda, no valor de R$ 4,89 milhões, do ex-senador Acir Gurgacz (PDT).

Mesmo fora do cargo, a Prefeitura de Ji-Paraná continua recebendo emendas do ex-senador Acir Gurgacz. Isso prova o compromisso que ele tem com o nosso município e com as pessoas que moram aqui. Não tenho dúvidas que foi o parlamentar que mais contribuiu para nosso desenvolvimento “, afirmou Affonso Cândido. Acir Gurgacz deixou o Senado Federal, em fevereiro de 2023, após 16 anos de atuação.

De acordo com o prefeito ji-paranaense, o Cedel será transformado em um complexo esportivo e de lazer de alto padrão. “Vamos entregar à população do BNH [Mário David Andreazza] e de todos os bairros do entorno, novas e modernas instalações para que, realmente, seja centro de esporte e lazer”, frisou.

“Durante meus 16 anos como senador, nunca me preocupei com cores partidárias para encaminhar recursos para uma obra. Sempre olhei para as necessidades da população. Do que, realmente, vai fazer diferença ou vai melhorar a vida dela. E mesmo fora do cargo, continuo trabalhando para que esses recursos cheguem onde tem que chegar”, assegurou Acir Gurgacz.

O projeto prevê áreas cobertas para três quadras dedicadas ao futevôlei, vôlei de praia e beach tennis. Quadra poliesportiva (para a prática do futsal, basquete, handebol) e dois campos de society com grama sintética, e um campo de futebol de grama natural, com arquibancadas cobertas em todos os espaços esportivos.

E também pista de caminhada com 500 metros de extensão, que interligará todo o centro, e mais playground infantil. Consta ainda infraestrutura de apoio com vestiários equipados, banheiros públicos com acessibilidade e um setor administrativo para gestão e segurança do espaço.A pedido da vereadora Rosana Pereira (Novo), que a acompanhou a solenidade de assinatura da OS, o prefeito Affonso Cândido solicitou à Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), que executasse, com recursos próprios, espaço para passeios de pets (animais de estimação como cães e gatos).

A revitalização do Cedel Walmar Meira terá custo total de R$ 5 milhões (com contrapartida da prefeitura no valor de R$ 104 mil). Ele terá área de intervenção de 8.214,04 m², espaço coberto de 1.495,05 m² no valor de R$ 608,71 o m². O prazo de entrega da obra é de 300 dias corridos.

Participaram da solenidade o deputado estadual, Nim Barroso (PL) e os vereadores Joziel Carlos de Brito e Maycon Roberto (MDB), Walisson Amaro e Wilian Cândido(Republicanos), Wesley Brito, Geraldo da 102 (PL) Rosana Pereira (Novo), Wanderson Bença (PRTB) e Ademilson Procópio (PRD).

O advogado Walmar Meira Neto, representando a família, acompanhou a solenidade e elogiou a revitalização. “Melhorando a infraestrutura do centro, tenho a certeza de que o nome do meu avó será sempre lembrado pelas pessoas frequentarem esse local”, pontuou.