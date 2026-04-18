Pagamento da terceira parcela do IPTU está agendado para 08 de maio

Por Assessoria

Publicada em 18/04/2026 às 08h54

As guias para pagamento das parcelas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU estão disponíveis no site da Prefeitura de Jaru e também podem ser emitidas pelo autoatendimento via WhatsApp, através do número 69 99319-3780.

O vencimento da terceira parcela está agendado para o dia 08 de maio. O pagamento pode ser feito utilizando boleto bancário ou pix.

O secretário de administração, finanças e orçamento, Igor Zanol, lembrou que, ao quitar o tributo em dia, o contribuinte evita juros e outros transtornos causados pelo atraso. “Todo o valor arrecadado com o IPTU retorna à população em forma de serviços públicos de qualidade prestados na área da saúde, infraestrutura urbana, educação, esportes, cultura, entre outros”, ressaltou.