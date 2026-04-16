Operação na BR-429 intercepta carregamento com 460 kg de drogas ocultos em veículo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/04/2026 às 08h50

Uma operação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de aproximadamente 460 quilos de drogas na região de São Francisco do Guaporé, em Rondônia, após interceptação de um carregamento que seguia pela BR-429 com entorpecentes ocultos dentro de um veículo transportado por caminhão-prancha.

A ação foi desencadeada depois de denúncia apontar que um caminhão transportava drogas escondidas em outro automóvel e que o comboio seguia da região de fronteira de Costa Marques, município próximo à Bolívia, com destino a Rolim de Moura. As informações também indicavam que uma caminhonete Volkswagen Amarok branca atuava como veículo de apoio ao transporte.

Durante o cerco policial montado na rodovia, equipes da Polícia Militar localizaram inicialmente a Amarok nas proximidades da Linha 75. Pouco depois, cerca de 10 quilômetros adiante, o caminhão suspeito foi abordado pelos agentes.

Ao ser questionado, o motorista afirmou que havia recebido o Fiat Idea verde já trancado e sem chave, alegando que o contratante, identificado como J., teria perdido o objeto após um acidente. A versão, contudo, passou a ser contestada quando os policiais notaram que o interior do automóvel estava coberto por lona, circunstância considerada atípica.

Na sequência, com apoio de equipe policial de São Francisco do Guaporé, os ocupantes da Amarok foram abordados. No veículo estavam J. B. M. e J. D. A. Durante revista pessoal, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma chave da marca Fiat, fato que contrariou diretamente a narrativa apresentada pelo motorista do caminhão.

Utilizando a chave localizada, os agentes abriram o Fiat Idea e confirmaram a existência de grande quantidade de droga escondida sob a lona instalada no interior do automóvel. Segundo a ocorrência, foram apreendidos cerca de 460 quilos de entorpecentes, entre haxixe, pasta base de cocaína e maconha.

Os investigados negaram envolvimento com o carregamento ilícito. Um deles afirmou ter vendido o carro a um cidadão boliviano e sustentou que faria apenas a entrega do veículo em São Miguel do Guaporé. O outro declarou que apenas acompanhava o primo por possuir habilitação. As justificativas, porém, apresentaram inconsistências diante do material apreendido e dos demais elementos reunidos na abordagem.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados, juntamente com os entorpecentes apreendidos, à Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná. Os veículos utilizados na ação também permaneceram apreendidos.

Participaram da operação o Núcleo de Inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira.