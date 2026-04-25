Obras em ritmo acelerado: Prefeitura inicia asfaltamento em trecho duplicado da avenida Marechal Rondon

Por Assessoria

Publicada em 25/04/2026 às 08h28

O prefeito Jeverson Lima acompanhou, na manhã desta sexta-feira (24), o início da pavimentação asfáltica da avenida Marechal Rondon, no trecho entre as avenidas JK e Padre Adolpho Rohl.

A obra, que inicialmente tinha prazo de 30 dias para conclusão, está bastante adiantada. Segundo o prefeito, o avanço se deve ao empenho da gestão e das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp). “Todo o serviço é realizado com recursos, maquinários e equipes próprias da Prefeitura. Temos intensificado os trabalhos, inclusive aos finais de semana e feriados, para garantir a conclusão no menor tempo possível”, destacou.

Ele ressaltou ainda que, com o crescimento do município de Jaru, obras como a duplicação de vias se tornam essenciais, pois contribuem para um trânsito mais fluido e organizado e para o fortalecimento do comércio e da economia local.

Além da pavimentação, as equipes da Seminsp seguem atuando na drenagem pluvial e na terraplanagem no outro trecho que será duplicado entre as avenidas Padre Adolpho Rohl e Rio Branco.