O que realmente importa na discussão da jornada de trabalho

Por Alex Sakai / Diretor da ACEP

Publicada em 16/04/2026 às 14h13

Por Alex Sakai

Empresário, Jornalista e Diretor da ACEP

O debate sobre o possível fim da jornada de trabalho 6×1 entrou na agenda pública brasileira. Trata-se de uma discussão legítima e relevante, pois envolve diretamente a vida de milhões de trabalhadores e o funcionamento de milhares de empresas. No entanto, observa-se que grande parte das discussões tem se concentrado em posições ideológicas ou em narrativas simplificadas, quando o tema poderia ser abordado de forma mais focada em produzir avanços reais para os trabalhadores, as empresas e para o país.

A pergunta central que deveria guiar esse debate é relativamente simples: o que realmente melhora a vida dos trabalhadores e aumenta a competitividade das empresas e do país?

A experiência mundial mostra que o fator decisivo não é apenas o número de horas trabalhadas, mas o valor econômico gerado em cada hora de trabalho. Países que hoje apresentam altos níveis de renda e qualidade de vida não chegaram a esse resultado apenas reduzindo jornadas. Eles chegaram lá aumentando consistentemente sua produtividade.

Essa produtividade é resultado de um conjunto de fatores estruturais.

Um dos mais importantes é o chamado capital por trabalhador. Quando um profissional tem acesso a equipamentos modernos, automação, softwares eficientes e processos tecnológicos avançados, sua capacidade de produzir valor cresce exponencialmente. Um exemplo simples ajuda a ilustrar: um agricultor trabalhando com ferramentas manuais e outro utilizando tratores modernos, GPS e drones podem dedicar o mesmo número de horas ao trabalho, mas o segundo produzirá muitas vezes mais. A diferença não está no esforço humano, mas na tecnologia disponível.

Outro elemento decisivo é a qualidade da gestão nas empresas. Organizações bem estruturadas reduzem desperdícios de tempo, retrabalho e burocracia interna. Processos claros, metas objetivas e decisões mais rápidas fazem com que as horas de trabalho sejam utilizadas de forma mais produtiva. Estudos internacionais indicam que melhorias em gestão podem aumentar a produtividade de uma empresa entre 30% e 50%, mesmo sem grandes investimentos adicionais.

A formação profissional também exerce papel fundamental. Países que apresentam altos níveis de produtividade costumam investir fortemente em educação técnica integrada ao setor produtivo. Alemanha e Suíça, por exemplo, utilizam amplamente o sistema de formação dual, no qual o estudante divide seu tempo entre a escola técnica e a prática dentro das empresas. Esse modelo permite que o trabalhador entre no mercado já preparado para produzir.

Outro fator muitas vezes ignorado no debate público é a infraestrutura. Estradas e ferrovias eficientes, portos ágeis, aeroportos com mais opções de companhias aéreas, energia confiável e internet rápida reduzem custos, evitam atrasos e aumentam a eficiência de toda a cadeia produtiva. Quando a logística funciona bem, menos tempo é perdido e mais valor é gerado.

A composição da própria economia também influencia os resultados. Alguns setores produzem mais valor por hora do que outros. Atividades intensivas em tecnologia, engenharia, software ou serviços financeiros tendem a gerar muito mais valor agregado do que setores baseados em atividades pouco automatizadas. Países mais produtivos procuram ampliar sua participação nesses setores de maior valor.

Há ainda um componente cultural que merece atenção. Em diversas economias altamente produtivas observa-se forte valorização da pontualidade, do planejamento e da eficiência organizacional. Essa cultura reduz desperdícios e melhora o funcionamento das instituições e empresas.

Quando se observa a realidade brasileira, fica claro que muitos desafios estão justamente nesses pontos. Grande parte das empresas ainda trabalha com baixos níveis de automação e tecnologia. A burocracia administrativa consome tempo e recursos que poderiam ser direcionados à produção. A infraestrutura logística apresenta gargalos conhecidos, e o investimento em pesquisa e inovação ainda é relativamente baixo quando comparado aos países mais competitivos.

Além disso, a economia brasileira possui forte presença de setores de baixo valor agregado, o que naturalmente reduz o valor gerado por hora de trabalho. A educação técnica, embora tenha avançado em alguns setores, ainda não possui a mesma escala observada em países industriais mais desenvolvidos.

Tudo isso ajuda a explicar um paradoxo frequente: o brasileiro trabalha muitas horas, mas o valor gerado por hora ainda é relativamente baixo quando comparado às economias mais produtivas do mundo.

Por essa razão, o debate sobre jornada de trabalho precisa ser inserido em um contexto mais amplo. A redução de horas pode fazer parte da evolução natural das economias, mas ela tende a ocorrer de forma sustentável quando o país aumenta primeiro sua eficiência produtiva.

O foco principal, portanto, deveria ser como aumentar a produtividade do sistema econômico brasileiro. Isso envolve investimentos em tecnologia, melhoria da infraestrutura, modernização da gestão empresarial, expansão da educação técnica e estímulo à inovação.

Quando esses fatores avançam de forma consistente, empresas tornam-se mais competitivas, trabalhadores produzem mais valor e a economia cresce de forma mais sólida.

Nesse cenário, jornadas mais equilibradas e melhores remunerações passam a ser consequência natural do aumento da eficiência econômica.

Em última análise, o verdadeiro desafio não é simplesmente trabalhar menos horas, mas produzir melhor em cada hora trabalhada. Ao concentrar o debate nesse ponto, o país tem mais chances de encontrar soluções que beneficiem simultaneamente trabalhadores, empresas e a economia como um todo. Fica claro, portanto, se quisermos produzir um país de trabalhadores e empresas saudáveis e satisfeitas, o alvo verdadeiro do debate não é o numero de horas trabalhadas, é o desenvolvimento escalar da produtividade.

Alex Sakai