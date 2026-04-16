Novos conselheiros do CMDCA tomam posse e elegem mesa diretora para o biênio 2026/2028

Por Assessoria

Publicada em 16/04/2026 às 14h26

Foi realizada, nesta quarta-feira, 15, a reunião de posse dos novos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além da eleição diretoria que atuará no biênio 2026/2028.

O encontro foi conduzido pelo representante da prefeitura, Edson Bavaresco, que na ocasião, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes.

Durante a solenidade, foram empossados os representantes da sociedade civil, incluindo os membros titulares Vagner Soares da Silva Noronha, Amós de Barros Eller, Antônio Clêis da Rocha Silva, Murilo Nogueira e Ineide Maria Poleis. Também tomaram posse os suplentes Agnaldo Pereira da Silva, Fabiana Renata da Silva, Leandro Pires Martins, Elaine Kurovski Gonçalves e Ruana Gabriela Ferreira de Farias.

O conselho também conta com representantes do poder público municipal, indicados por diferentes secretarias e órgãos. Pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), assumem Letícia Kathllen Costa como titular e Sônia Cristina da Silva Chaves como suplente. Pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), Ivonice Dias Sales Rodrigues é titular e Dirce Barbosa de Farias suplente. Representando a Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento Orçamentário e Desenvolvimento Econômico, assumem Delza Diniz Fernandes como titular e Jorge Ricardo da Costa como suplente.

Já pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), a titular é Solange Ferreira Jordão, tendo como suplente Deisy Taline Dutra de Oliveira. Pela Procuradoria Geral do Município (PGM), a titular é Iris Damaris Mariel Pires Cardoso e a suplente Marineuza dos Santos Lopes.

Na mesma reunião, foi realizada a eleição da mesa diretora do CMDCA para o novo biênio. A presidência ficou sob responsabilidade de Solange Ferreira Jordão, representante da Secretaria Municipal de Saúde. A vice-presidência será exercida por Amós de Barros Eller, representante da entidade PREPRART, e a secretaria ficará a cargo de Murilo Nogueira, representante da entidade Pró-Vida.

O CMDCA desempenha papel fundamental na formulação, deliberação e fiscalização das políticas públicas voltadas à infância e adolescência, atuando de forma integrada entre poder público e sociedade civil. A nova composição reforça o compromisso do município com a garantia de direitos e o desenvolvimento de ações que promovam proteção, inclusão e qualidade de vida para crianças e adolescentes em Rolim de Moura.