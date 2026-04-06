MPRO promove ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista em abril

Por GCI

Publicada em 06/04/2026 às 17h01

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da Ouvidoria, realiza ações de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante abril, mês alusivo à temática. Foram entregues a membros e servidores pins referentes ao tema como forma de conscientização e para divulgar o ciclo de palestras que acontecerá na próxima semana, na sede da instituição.

As atividades serão promovidas pela Ouvidoria do MPRO, com apoio da Escola Superior (Empro), a fim de ampliar o debate, orientar o público e promover respeito às pessoas com TEA e suas famílias.

A entrega de pins foi feita pelo Ouvidor-Geral do MPRO, Carlos Grott, e pela promotora de Justiça Rosângela Marsaro Protti. A ação integrou as atividades do mês dedicado ao debate sobre o autismo, conhecido como “Abril Azul”.

O TEA é uma condição do desenvolvimento que afeta a forma como a pessoa se comunica, interage e percebe o mundo. Como é um espectro, cada pessoa apresenta características próprias e necessidades diferentes.

Ciclo de palestras sobre o TEA

O MPRO realizará o Ciclo de Palestras “Transtorno do Espectro Autista: a compreensão é o caminho para a efetivação dos direitos”. O evento ocorrerá no Auditório do Edifício-Sede do MPRO, nos dias 16 e 17 de abril. Quem tiver interesse em participar, as inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de abril, através do link, clicando aqui.

A programação vai reunir profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, além de representantes de instituições públicas e privadas. O público-alvo inclui pessoas com TEA, familiares, membros, servidores, estagiários e demais interessados no tema.

Medidas de inclusão e acessibilidade

O evento vai adotar medidas de inclusão e acessibilidade para garantir a participação segura e respeitosa de todos. Será disponibilizado o Espaço Kids TEA, voltado a famílias sem rede de apoio.