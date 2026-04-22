Moção de aplauso reconhece empreendedorismo de mães atípicas em Rondônia

Por Lucas Tatuy

Publicada em 22/04/2026 às 14h17

A Câmara Municipal de Porto Velho realiza, na próximo terça-feira (28), às 14h30, uma Moção de Aplauso à Associação das Mães Atípicas Empreendedoras de Rondônia, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido desde outubro de 2022, quando a iniciativa surgiu como rede de apoio, até sua formalização oficial como associação, em 29 de março deste ano.

A homenagem destaca o papel essencial da entidade na promoção da geração de renda dentro da comunidade atípica, impactando diretamente a vida de mulheres que, por meio do apoio e incentivo da Rede, encontram no empreendedorismo uma alternativa possível para reconstruir sua vida profissional, tendo a possibilidade de complementar a renda familiar e investir no filho com deficiência e na família.



Produtos e histórias



O que começou com 7 mães hoje se tornou uma rede em expansão, que já ultrapassa 100 empreendedoras, atuando em diferentes segmentos. São produtos que vão desde itens artesanais e de produção própria até cosméticos, roupas, acessórios, semijoias e utilidades do lar, além de serviços nas áreas de beleza e imagem.



Mais do que qualidade, cada item carrega uma história de renúncia e recomeço de mulheres que, em muitos casos, precisaram abrir mão de carreira, emprego formal e projetos pessoais para assumir integralmente o cuidado do filho que depende delas.



A dificuldade em manter jornadas fixas de trabalho, diante de rotinas intensas e imprevisíveis, torna o empreendedorismo não apenas uma escolha, mas uma necessidade. Nesse cenário, a Rede surge como ponte para a retomada da atividade profissional e da autonomia financeira.



Parceiros da iniciativa



A relevância da iniciativa tem mobilizado apoio institucional, em reconhecimento ao potencial transformador da associação na vida de mães atípicas de Rondônia. Recentemente, a Câmara Municipal de Porto Velho firmou parceria com a Rede, somando-se a instituições como Assembleia Legislativa, Universidade Federal de Rondônia (Unir), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria da Mulher.



Mais do que fomentar negócios, a Associação das Mães Atípicas Empreendedoras de Rondônia promove mudanças: o resgate da autoestima e da autoconfiança, além de criar alternativas para que essas mulheres deixem de sobreviver apenas em função do cuidado e passem também a ter uma vida profissional ativa — o que contribui para sua saúde mental e bem-estar.