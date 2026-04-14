Marlene Zacarias Amâncio assume a gestão dos ex-Territórios em nova estrutura do Ministério da Gestão

Por SINDSEF-RO

Publicada em 14/04/2026 às 10h29

Entrou oficialmente em vigor nesta segunda-feira, dia 13 de abril, a Portaria n° 3.397, que formaliza a nomeação de Marlene Zacarias Amâncio para o cargo de Coordenadora-Geral de Extintos Territórios e Empregados Públicos. A decisão, assinada pela Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), já havia sido publicada no Diário Oficial da União na semana anterior e agora marca o início de uma nova fase na gestão administrativa dos servidores.

A criação dessa Coordenação-Geral, conhecida pela sigla CGGPEXT, terá natureza permanente e ficará vinculada à Secretaria de Relações do Trabalho. O objetivo do órgão é centralizar e organizar todas as atividades relacionadas aos servidores e empregados públicos que pertenciam aos extintos Territórios Federais de Rondônia, Roraima e Amapá. Para os filiados, isso significa que haverá um setor específico e definitivo para tratar das demandas e direitos acumulados ao longo das décadas.

Embora o governo federal ainda não tenha detalhado como será a divisão interna de cargos ou o tamanho da equipe que auxiliará Marlene Zacarias Amâncio, o sindicato monitora de perto a definição da força de trabalho e o cronograma de atividades da nova coordenação para garantir que os interesses dos servidores de Rondônia sejam priorizados. A expectativa é que, com uma estrutura própria e dedicada, o atendimento e a análise de processos ganhem a agilidade necessária para solucionar questões pendentes da categoria.

Segue abaixo para conhecimento do teor da portaria que designou a coordenadora geral dos ex-Territórios: