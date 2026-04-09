Inscrições para cursos profissionalizantes remotos seguem até a próxima segunda-feira, 13, em todo estado

Por João Albuquerque

Publicada em 09/04/2026 às 12h00

Com o objetivo de intensificar a qualificação da mão de obra nos 52 municípios rondonienses, o governo de Rondônia está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (13) para cursos profissionalizantes remotos em todo o estado. Os interessados podem se inscrever através do link disponibilizado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

O ensino online tornou-se uma das medidas para democratização do acesso à formação profissional, pois, oferece flexibilidade de horários e autonomia para o aluno. Ao participar de cursos remotos o estudante pode personalizar o aprendizado, facilitando a conciliação com o trabalho e desenvolvendo habilidades digitais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a descentralização da formação profissional impulsiona a economia estadual, porque, onde há qualificação de mão de obra as empresas ampliam seus investimentos. “O cidadão habilitado para exercer uma profissão ocupa um posto de trabalho ou abre o próprio negócio, contribuindo dessa forma para o progresso econômico e o desenvolvimento social”, salientou.

AULAS PRODUTIVAS

Com a praticidade oferecida pelo ensino online, muitos estudantes estão conciliando diferentes cursos para enriquecer o currículo. É o caso da estudante Jânya Monteiro Alves, de 21 anos, que faz o curso remoto Desenvolvimento Web e o curso técnico em Marketing. “Estou no terceiro período do curso de Design Gráfico Digital e busco novos conhecimentos na área que vou atuar”, disse a moradora do Bairro Nova Esperança, em Porto Velho.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destacou que a importância do ensino online na sociedade moderna. “A praticidade dos cursos remotos garante equidade e qualidade para o aluno que busca crescimento profissional, pois, graças ao avanço tecnológico as aulas são cada vez mais produtivas com uma eficiente interação entre o aluno e o professor – instrutor.”

CURSOS OFERTADOS

Psicologia e Processo de Motivação e Liderança

Teoria das Relações Humanas

Desenvolvimento Humano e Organizacional

Empreendedorismo

Ética, Saúde e Segurança no Trabalho

Contabilidade na Escola

Gestão Escolar

Relações Interpessoais

Gestão de Pessoas

Comunicação e Expressão

Técnicas de Redação e Arquivo

Introdução á Inteligência Artificial

Informática Aplicada

Fundamentos da Administração

Legislação Escolar

Planejamento e Organização do Ambiente Escolar

Secretariado

Excel do Básico ao Avançado

Lógica de Programação

Auxiliar Administrativo

Prática de Departamento Pessoal

Introdução á Inteligência Artificial

Fundamentos da Computação

Informática Básica

Psicologia e Comportamento Organizacional

Gestão Financeira e Orçamentária