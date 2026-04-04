Inovação sem fronteiras: Sebrae RO amplia presença e conecta startups ao mercado global no South Summit

Por sebrae

Publicada em 04/04/2026 às 08h20

Comitiva recorde reforça maturidade do ecossistema rondoniense e abre portas para parcerias, investimentos e expansão nacional

O ecossistema de inovação de Rondônia atravessou o país e fincou bandeira no Sul com mais força do que nunca. Durante o South Summit Brazil 2026, realizado de 25 a 27 de março, em Porto Alegre, o Sebrae em Rondônia liderou uma comitiva de 20 empreendedores, o dobro da edição anterior, e mostrou que o estado já ocupa seu espaço no cenário nacional de inovação.

Mais do que marcar presença, a missão foi estratégica. Em um dos maiores eventos globais do setor, as startups rondonienses acessaram investidores, trocaram experiências com empresas de diferentes estágios e ampliaram sua visão de mercado.

A programação foi além das palestras e rodadas de negócios. A comitiva participou de visitas técnicas ao Tecnopuc e ao Instituto Caldeira, onde conheceu de perto a atuação de grandes referências em educação e tecnologia, como a Alura. A experiência proporcionou uma imersão prática em modelos de gestão, inovação e escalabilidade.

Conexão e conhecimento prático

Para o gestor regional de inovação do Sebrae em Vilhena e coordenador da missão, Emerson Inácio, o crescimento da comitiva reflete o avanço do ecossistema local.

“Estar aqui com o dobro de empreendedores mostra que Rondônia deixou de ser promessa e se consolida como realidade no mapa da inovação. As visitas técnicas trouxeram ferramentas e uma nova mentalidade para quem busca escalar seus negócios”, afirma.

A experiência também impactou diretamente os empreendedores participantes. Lucas Araújo, da QualiObras, destaca o valor do intercâmbio.

“A missão proporcionou uma visão que dificilmente teríamos isolados. Validamos estratégias, ampliamos conexões e voltamos com oportunidades concretas de parceria e expansão”, ressalta.

A agenda incluiu networking com fundos de venture capital, benchmarking com startups de diferentes níveis de maturidade e aprofundamento na relação entre educação e tecnologia, pontos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do setor.

O impacto na ponta

Para quem está na linha de frente do mercado, a participação no South Summit Brazil 2026 representa um divisor de águas. O contato direto com investidores, especialistas e outros empreendedores amplia horizontes e acelera processos que, em outros contextos, levariam muito mais tempo para acontecer.

As conexões estabelecidas durante o evento tendem a gerar desdobramentos concretos nos próximos meses, seja por meio de parcerias estratégicas, acesso a novos mercados ou atração de investimentos.

Liderança no ecossistema

Esse movimento faz parte de uma estratégia contínua do Sebrae em Rondônia para fortalecer o ambiente de inovação no estado. A atuação envolve a conexão entre empreendedores, instituições e mercado, criando condições para o crescimento estruturado das startups locais.

Segundo o coordenador estadual de inovação, Rangel Miranda, o resultado da missão demonstra a evolução do ecossistema.

“Nosso papel é aproximar os empreendedores das oportunidades e reduzir barreiras de acesso ao mercado. A participação expressiva no evento mostra que Rondônia está mais conectada, preparada e competitiva”, destaca.

A participação no South Summit Brazil 2026 se encerra com perspectivas positivas para o estado. As startups retornam com novos conhecimentos, conexões estratégicas e maior preparo para atuar em nível nacional, fortalecendo a presença de Rondônia no mapa da inovação brasileira.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).