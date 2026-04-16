Homem usando tornozeleira é assassinado por enforcamento em Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 16/04/2026 às 09h00

Um homem ainda não identificado, mas usando tornozeleira eletrônica, foi assassinado por enforcamento no bairro Cristo Rei, em Vilhena, na madrugada desta quinta-feira, 16. Viaturas da Polícia Militar e da POLITEC estão no local colhendo indícios para desvendar o crime.



De acordo com as primeiras informações, a vítima de 28 anos, que tinha o apelido de “Playboy”, teria sido asfixiada com o uso de um cadarço de calçado. Não se sabe a hora exata do ataque letal contra o ex-detento.



Também não há informações sobre a autoria ou a motivação do homicídio, embora o tráfico de drogas seja uma das hipóteses. A funerária Santo Cristo fará a remoção do cadáver .