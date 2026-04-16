Homem usando tornozeleira é assassinado por enforcamento em Vilhena
Por Folha do Sul
Publicada em 16/04/2026 às 09h00
Nos acompanhe pelo Google News

Um homem ainda não identificado, mas usando tornozeleira eletrônica, foi assassinado por enforcamento no bairro Cristo Rei, em Vilhena, na madrugada desta quinta-feira, 16. Viaturas da Polícia Militar e da POLITEC estão no local colhendo indícios para desvendar o crime.
 
De acordo com as primeiras informações, a vítima de 28 anos, que tinha o apelido de “Playboy”, teria sido asfixiada com o uso de um cadarço de calçado. Não se sabe a hora exata do ataque letal contra o ex-detento.
 
Também não há informações sobre a autoria ou a motivação do homicídio, embora o tráfico de drogas seja uma das hipóteses. A funerária Santo Cristo fará a remoção do cadáver .

Polícia Violencia
Imprimir imprimir