Governo de Rondônia inicia ações estratégicas para desenvolvimento da faixa de fronteira no estado

Por Diana Abichabki

Publicada em 09/04/2026 às 11h34

O governo de Rondônia realizou, na quarta-feira (8), a 1ª Reunião Ordinária do Núcleo Estadual de Integração da Faixa de Fronteira de Rondônia (Neifro), fortalecendo o planejamento estratégico e a integração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da região de fronteira. O encontro ocorreu no Auditório Jerônimo Garcia de Santana, no Edifício Rio Pacáas Novos, em Porto Velho, e reuniu representantes de órgãos estaduais, municipais e instituições parceiras para discutir ações prioritárias voltadas à economia, infraestrutura e qualidade de vida da população fronteiriça.

Durante a programação foi aprovada a proposta de criação da Câmara Temática de Economia e Infraestrutura da Fronteira, considerada um avanço importante para o aprimoramento de políticas públicas integradas, voltadas ao desenvolvimento regional. Também foram apresentadas demandas relacionadas à saúde e ao controle social na região de fronteira, com destaque para a realidade do município de Guajará-Mirim. As contribuições foram expostas pela secretária Municipal de Saúde, Laryssa Maria da Silva Eguez, evidenciando os desafios e necessidades específicas da população local.

Outro ponto de destaque foi a apresentação do Plano Estadual de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDIFF-RO), conduzida por representantes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), reforçando a importância do planejamento estruturado para o crescimento sustentável da região.

Apresentação de demandas aos participantes

A reunião também contou com a apresentação de contribuições acadêmicas para a fronteira, no âmbito do V Congresso de Geografia (Congeo), além da revisão e aprovação do Regimento Interno do Neifro, consolidando o alinhamento institucional e o engajamento da governança do núcleo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento do Neifro fortalece um desenvolvimento equilibrado. “Estamos trabalhando com planejamento e integração para levar mais infraestrutura, desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população da faixa de fronteira”, evidenciou.

A secretária-adjunta da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de Rondônia (Sepog), Jakeline Mackerte, destacou o papel estratégico do Neifro na construção de soluções integradas. “Estamos avançando na consolidação de políticas públicas voltadas à faixa de fronteira, com planejamento, diálogo e cooperação entre os órgãos. Esse alinhamento é fundamental para promover o desenvolvimento regional de forma eficiente.”

O secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia (Casa Civil), Elias Rezende, enfatizou a importância da integração entre as instituições. “A atuação conjunta fortalece a capacidade do estado em atender as demandas da população da fronteira, assegurando mais eficiência na execução das ações e nos investimentos públicos.”

A realização da 1ª Reunião Ordinária do Neifro reforça o compromisso da gestão estadual com a boa governança, o planejamento estratégico e a implementação de políticas públicas que atendam às necessidades específicas das regiões de fronteira.