Energisa investe R$ 65 milhões na construção de nova subestação em Espigão do Oeste

Por ENERGISA

Publicada em 04/04/2026 às 10h25

A Energisa Rondônia segue trabalhando intensamente nas obras da nova subestação de energia em Espigão do Oeste, município localizado a 534 quilômetros de Porto Velho, na região Sul do estado. Com investimento de R$ 65 milhões, a obra que começou no final de 2025, contempla a construção de uma subestação com mais de 5.000m² e a implantação de cerca de 20 quilômetros de linha de transmissão, reforçando, significativamente, a infraestrutura elétrica da região. Os trabalhos mobilizam mais de 90 profissionais e têm previsão de conclusão ainda em 2026.

Além de modernizar o sistema elétrico local, a nova subestação vai permitir uma melhor divisão da distribuição de energia, reduzindo a sobrecarga em pontos da rede, o que garante maior estabilidade no fornecimento, menos interrupções e mais qualidade no serviço. A obra também amplia a capacidade da rede para acompanhar o crescimento de Espigão do Oeste, beneficiando diretamente cerca de 32 mil clientes, incluindo residências, comércios, indústrias e o distrito de Pacaranã.

De acordo com o gerente do Departamento de Manutenção da Transmissão da Energisa Rondônia, Luiz Himeno, o investimento representa um avanço importante para o desenvolvimento regional. “Com essa nova estrutura, conseguimos tornar o sistema mais eficiente e preparado para o futuro, reduzindo riscos de sobrecarga e garantindo mais qualidade no fornecimento de energia. Isso impacta diretamente a vida da população e fortalece o ambiente para novos negócios e crescimento econômico na região”, afirma.

Com esse reforço no sistema elétrico o município de Espigão D’Oeste cria condições mais favoráveis para a atração de novos empreendimentos, expansão das atividades comerciais e industriais e, consequentemente, para a geração de emprego e renda. Na prática, mais energia significa mais oportunidades, impulsionando o desenvolvimento econômico e social da cidade e de toda a região.