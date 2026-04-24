Energisa alerta para golpes com vagas falsas e reforça canal oficial de recrutamento

Por ENERGISA

Publicada em 24/04/2026 às 14h33

A Energisa Rondônia emitiu um alerta à população sobre a circulação de fake news envolvendo supostas vagas de emprego divulgadas em aplicativos de mensagens. A concessionária reforça que não realiza processos seletivos por meio de links desconhecidos, contatos informais ou intermediários.

Canal oficial de candidaturas

Todas as oportunidades de emprego e estágio da empresa são divulgadas exclusivamente pela plataforma Gupy, no endereço grupoenergisa.gupy.io. Para se candidatar, o interessado deve acessar o site e, no campo “estado”, selecionar a localidade onde deseja concorrer às vagas.

Atenção a possíveis golpes

A empresa destaca que todo o processo seletivo, desde a inscrição até as etapas de entrevista e contratação, é conduzido pela plataforma oficial. Qualquer abordagem fora desse ambiente, especialmente para envio de currículos, é inválida.

“Nosso processo é realizado pela Gupy. A candidatura e o envio de currículos acontecem exclusivamente pela plataforma. Em etapas posteriores, pode haver contato com candidatos, inclusive por telefone ou WhatsApp, mas nunca para solicitar dados sensíveis ou qualquer tipo de pagamento. Caso alguém receba esse tipo de abordagem fora desse padrão, a orientação é não clicar em links e não compartilhar informações pessoais”, afirma Sabrina Amorim, coordenadora de RH da Energisa Rondônia.