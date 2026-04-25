Emenda do deputado Luizinho Goebel de R$ 150 mil é paga para aquisição de tubos Armco em Ministro Andreazza

Por Assessoria

Publicada em 25/04/2026 às 08h50

O Governo do Estado de Rondônia efetuou o pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, de autoria do deputado estadual Luizinho Goebel, destinada à aquisição de tubos Armco para obras de infraestrutura no município de Ministro Andreazza.

A confirmação do repasse consta na Ordem Bancária nº 2026OB49012, vinculada ao processo SEI nº 0005.000710/2026-37, executada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), por meio do Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira.

A solicitação do recurso foi feita pelo vereador Alex da Saúde, em parceria com o secretário municipal de Administração e Planejamento Helenilson Joel Kreitlow. Os tubos Armco são utilizados principalmente em obras de drenagem e substituição de pontes, contribuindo para a melhoria da trafegabilidade, especialmente em áreas rurais.

De acordo com as informações, o valor já está disponível, o que permite o início dos trâmites para aquisição dos materiais e posterior execução das obras.

O secretário Helenilson Joel Kreitlow, que ocupa cargo de confiança na administração municipal, acompanha a destinação e aplicação dos recursos, que devem atender demandas prioritárias de infraestrutura.

A expectativa é que os investimentos proporcionem melhorias significativas na mobilidade e no escoamento da produção, beneficiando diretamente a população local.