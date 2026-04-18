Deputado Pedro Fernandes defende valorização do produtor rural em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 18/04/2026 às 08h40

Projeto busca agregar valor à produção e garantir condições justas para que as famílias do campo continuem evoluindo (Foto: Assessoria Parlamentar )

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou, nesta quinta-feira (16), no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (Acia), em Ariquemes, do lançamento do Projeto de Produtividade Leiteira, iniciativa estratégica voltada ao fortalecimento da pecuária leiteira em Rondônia. O parlamentar representou a Assembleia Legislativa no evento, que reuniu produtores, lideranças do setor e instituições parceiras.



Desenvolvido por meio de convênio entre a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária (SDI/MAPA) e o Sebrae. Também apoiam o projeto a Emater, Juntos Pelo Agro, Faperon/Senar, Sindicato da Agricultura e Pecuária de Rondônia. O projeto contará com ações de tecnologia e inovação no campo, com foco em melhoramento genético, gestão da propriedade e aumento da competitividade da cadeia leiteira.



A iniciativa tem o objetivo de beneficiar 176 famílias de oito municípios de Rondônia, promovendo ganhos de produtividade, fortalecimento das parcerias institucionais e desenvolvimento sustentável do setor.



O projeto foi viabilizado por meio de emenda parlamentar de R$ 2 milhões do deputado federal Thiago Flores. A articulação foi fundamental para que essa ação se tornasse realidade, em parceria com o MAPA, Sebrae e demais instituições.



Durante o evento, Pedro Fernandes destacou a relevância do projeto para quem está na base da produção rural." Hoje, Rondônia conta com cerca de 12 mil produtores de leite, produzindo em torno de 1,5 milhão de litros por dia. É um setor forte, mas o produtor precisa de apoio, tecnologia e condições justas para continuar produzindo. Esse projeto chega para fortalecer a atividade, melhorar a gestão e garantir mais competitividade ao nosso leite”, afirmou.



Além das ações de incentivo à produtividade, Pedro Fernandes destacou que o debate sobre a cadeia leiteira também vem sendo acompanhado de forma institucional pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), por meio da CPI do Leite, criada para apurar distorções no mercado, a formação de preços e os impactos enfrentados pelos produtores rurais.



O parlamentar destacou ainda que o projeto representa um passo importante para modernizar a pecuária leiteira, agregar valor à produção e criar oportunidades para as famílias do campo, fortalecendo um dos segmentos mais relevantes do agronegócio rondoniense.