Feriado de Tiradentes aumenta fluxo de passageiros em aeroportos

Por Agência Brasil

Publicada em 18/04/2026 às 09h43

O feriado prolongado de Tiradentes vai aumentar o fluxo de viajantes nos aeroportos do país. Entre os principais terminais do país, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior do país, estima uma movimentação em torno de 480 mil passageiros no período de 17 a 22 de abril. Guarulhos é o principal hub para voos internacionais e conexões domésticas.

No aeroporto de Congonhas, na capital paulista, a expectativa é que o terminal opere com o número máximo de slots, a janela de tempo concedida a empresas aéreas para pousar ou decolar em aeroportos congestionados. A movimentação esperada é de cerca de 210 mil passageiros.

O Aeroporto de Viracopos, em São Paulo, espera receber 191,2 mil passageiros ao longo do feriado. Estão previstos 1.717 pousos e decolagens desta sexta-feira até quarta-feira (22).

A concessionária disse que nesta sexta-feira devem passar pelo aeroporto 35,6 mil pessoas. Na terça-feira (21), o terminal deve movimentar 33,9 mil passageiros, e na quarta-feira 36,2 mil pessoas.



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Estão previstos 1.837 voos entre 17 e 22 de abril, reforçando a conectividade de um dos principais hubs do país.

Em Brasília, que também aniversaria no dia 21 de abril, a movimentação esperada no Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek é que cerca de 268 mil passageiros passem pelo terminal em aproximadamente 1.837 pousos e decolagens.

Entre os destinos mais procurados pelos passageiros que embarcam na capital federal estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Campinas.

O Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, espera movimentar cerca de 505,8 mil passageiros entre os dias 17 e 26 de abril, período que abrange o feriado prolongado de Tiradentes e o feriado estadual de São Jorge (23). O volume representa um crescimento de aproximadamente 13% em relação ao mesmo intervalo de 2025.

Do total estimado, 342,9 mil passageiros em voos domésticos, enquanto 162,9 mil em operações internacionais. Estão previstos 3.199 voos no período, número 12% superior ao registrado no ano anterior.

Ainda no Rio de Janeiro, no Aeroporto Santos Dumont a projeção da Infraero é de 108 mil passageiros em 866 voos programados entre os dias 17 e 22 de abril.

No mesmo período, o Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, administrado pela BH aiport, estima um fluxo de cerca de 185 mil passageiros.

Os aeroportos de Salvador e Recife, administrados pela Aena, indicam uma movimentação conjunta de cerca de 283 mil passageiros, sendo Recife o aeroporto com maior volume, cerca de 180 mil, devido à sua malha de conexões.

Em Fortaleza, a Faport, concessionária que administra o terminal, estima um fluxo de 115 mil a 125 mil passageiros entre esta sexta-feira e o dia 22 de abril.

Em Porto Alegre, também administrado pela Fraport, a estimativa é de uma movimentação de 110 mil passageiros. Em Curitiba, a CCR Aeroportos estima que cerca de 105 mil passageiros passarão pelo terminal Afonso Pena, com pico de movimentação esperado para a tarde desta sexta-feira (17) e a noite de terça-feira (21).

Em Belém, a administradora NOA Airports prevê 364 voos, entre domésticos e internacionais, com cerca de 49 mil passageiros no aeroporto Val-de-Cans.

No Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, são esperados 62 mil passageiros, de acordo com a Vinci Airports.

Em Goiânia, o Aeroporto Santa Genoveva deve movimentar 58 mil pessoas no período. A CCR Aeroportos projeta um fluxo intenso devido à conexão com o Nordeste e o interior de Goiás.

Em Cuiabá, o fluxo previsto é de 45 mil passageiros.