Rússia e Ucrânia trocam ataques com drones; ofensivas atingem instalações industriais, portuárias e de energia

Por G1

Publicada em 18/04/2026 às 10h01

A Rússia e a Ucrânia trocaram ataques com drones entre a noite desta sexta-feira (17) e madrugada de sábado (18), segundo a agência de notícias Reuters.

Durante a noite, Moscou atingiu a infraestrutura portuária da região de Odessa, no Sul do país. Segundo o governador da região Oleh Kiper, armazéns agrícolas, depósitos e prédios administrativos foram danificados, e não houve vítimas.

Uma operadora de distribuição de energia afirmou que forças russas também atingiram uma instalação de energia de Chernhiv, no Norte, causando apagões para 380 mil clientes.

Na madrugada, drones ucranianos também atingiram alvos industriais de Syzran e Novokuibyshevsk, na região de Samara, no Centro-oeste da Rússia, afirmou o governador local Vyacheslav Fedorischev.

Ele não disse quais instalações específicas foram atingidas, mas refinarias de petróleo localizadas nas cidades foram alvos de ataques durante a guerra.