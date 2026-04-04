Corpo de Bombeiros e Prefeitura abrem inscrições para Curso de Formação de Brigadista Florestal Civil

Por Assessoria

Publicada em 04/04/2026 às 10h47

A Prefeitura de Espigão D'Oeste, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), está com inscrições abertas para o Curso de Formação de Brigadista Florestal Civil. A ação chega em um momento estratégico para o município, que abriga uma rica diversidade ambiental, incluindo três tipos de floresta (Igapó, Várzea e Terra Firme), além de extensas áreas rurais que totalizam 4.495,06 km².

A formação tem como objetivo capacitar cidadãos para atuar na prevenção e no combate a incêndios florestais, uma ameaça recorrente durante a estação seca, que em Espigão D'Oeste ocorre entre maio e outubro. Neste período, os ventos vindos do sul tornam o clima mais seco, dificultando as chuvas e aumentando significativamente o risco de focos de incêndio. Ter pessoas com capacitação técnica é fundamental para proteger não apenas a flora local, com espécies como castanheira, mogno e cedro, mas também a fauna e os importantes rios que nascem ou atravessam o município, como o Roosevelt, o Riozinho e o 14 de Abril.

O curso será realizado de 13 a 17 de abril, com aulas teóricas no auditório da Prefeitura e atividades práticas em área externa definida pelo Corpo de Bombeiros. Ao final da formação, os participantes receberão certificado de 40 horas, documento que credencia para o processo seletivo que será realizado pela corporação para compor o efetivo de brigadistas.

Informações Gerais do Curso

O que: Curso de Formação de Brigadista Florestal Civil

Quem pode participar: Maiores de 18 anos

Quando: De 13 a 17 de abril

Onde: Auditório da Prefeitura (teoria) e área externa definida pelo CBMRO (prática)

Certificação: Certificado de 40 horas, válido para processo seletivo do CBMRO

Inscrições: Gratuitas e exclusivas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeflN9-ZIQsCjG1DbLxZjGEbZ5nwJq9-Pfw9l2lzUHEl_QMbQ/viewform

Uma oportunidade de engajamento comunitário

Esta é uma oportunidade concreta para que a população de Espigão D'Oeste se engaje ativamente na proteção do meio ambiente e do patrimônio natural do município. A formação de pessoas capacitadas fortalece a rede de prevenção e resposta a emergências, criando uma comunidade mais preparada e resiliente diante dos desafios ambientais.

Vale destacar que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade e a proteção dos recursos naturais que tornam Espigão D'Oeste única. Os rios Roosevelt, 14 de Abril, Ribeirão Grande, Riozinho, Palmeiras e Kernit, assim como a fauna diversificada que inclui desde jaguatiricas e macacos até aves como araras e tucanos, dependem de ações preventivas como esta.