China chama bloqueio dos EUA a portos do Irã de

Por G1

Publicada em 14/04/2026 às 10h52

A China chamou nesta terça-feira (14) o bloqueio dos Estados Unidos a portos do Irã de "perigoso e irresponsável", além de "minar o já frágil cessar-fogo" na guerra no Oriente Médio.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que os EUA “aumentaram operações militares e realizaram um bloqueio direcionado, o que só vai agravar as tensões e minar o já frágil acordo de cessar-fogo”.

Em coletiva de imprensa, ele disse que a medida dos EUA “coloca ainda mais em risco a segurança da passagem pelo Estreito”, classificando-a como “comportamento perigoso e irresponsável”.

A fala ocorre após o Exército dos EUA ter iniciado na segunda-feira um bloqueio marítimo do Golfo de Omã e do Mar Arábico, ambos a sudeste do Estreito de Ormuz, além da costa e de portos iranianos, para aumentar pressão sobre o país. O estreito, por sua vez, está fechado pelo Irã há mais de um mês por conta da guerra entre os dois países.

A China é um aliado dos maiores aliados do regime iraniano, e tem acordos econômicos com o país. O governo chinês afirmou ainda na segunda-feira que pretende respeitar os tratados firmados com o Irã e alertou os EUA para não se intrometerem nessa dinâmica.

Um petroleiro chinês sancionado pelos EUA, o Rich Starry, passou pelo Estreito de Ormuz na terça-feira e se aproximava do bloqueio realizado pelo Exército norte-americano, segundo sites de monitoramento marítimo como o LSEG, MarineTraffic e Kpler. Segundo as fontes, o navio-tanque navega sob a bandeira da China e transporta cerca de 250 mil barris de metanol.

"A China incentiva todas as partes a respeitarem o cessar-fogo, a manterem o compromisso com o diálogo e as negociações de paz, a tomarem medidas práticas para aliviar as tensões regionais e a restabelecerem a passagem normal no estreito o mais rapidamente possível", acrescentou Guo.