Assembleia Legislativa homenageia personalidades com títulos e medalhas em sessão solene em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 15h32

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, na tarde desta quarta-feira (8), uma Sessão Solene para entrega de Títulos Honoríficos de Cidadão do Estado de Rondônia e Medalhas de Mérito, proposta pela deputada estadual Cláudia de Jesus.

A cerimônia reconheceu personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento social, educacional, cultural e institucional do estado.

Homenageados durante a sessão :

Nair Ferreira Gurgel do Amaral, pós-doutora e pesquisadora nas áreas de Educação, Cultura e Linguagem, coordenadora do projeto Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia, que recebeu a Medalha de Mérito Cultural pelos relevantes serviços prestados ao estado;

Maria Eliza de Aguiar e Silva, agraciada com o Mérito Legislativo, em reconhecimento à sua contribuição nas áreas da educação, política e saúde pública em Rondônia;

Paulo Adriano da Silva, procurador do Estado, que recebeu o Mérito Legislativo por sua atuação em defesa dos direitos humanos, promoção da igualdade racial e combate ao racismo;

Fábio Roberto de Oliveira Santos, defensor público, homenageado com o título de Cidadão Honorário de Rondônia, pela trajetória de dedicação e serviços prestados à população;

Antonio de Jesus Sousa Miranda, também agraciado com o título de Cidadão Honorário, em reconhecimento à sua atuação na promoção da igualdade racial, combate ao racismo e construção de políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais.

Reconhecimento institucional

A sessão reforça o papel do Legislativo estadual na valorização de profissionais e lideranças que contribuem diretamente para o desenvolvimento de Rondônia, destacando iniciativas voltadas à educação, justiça social e cidadania.