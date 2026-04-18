Após indicação do deputado Alan Queiroz, DER executa obras de recuperação na Linha 67

Por Jorge Fernando

Publicada em 18/04/2026 às 08h20

Após o deputado estadual Alan Queiroz (PL) indicar a recuperação da Linha 67, estrada que liga ao distrito de Rio Pardo, em Porto Velho, o governo de Rondônia está executando as obras no trecho. A intervenção está sendo realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), após indicação apresentada pelo parlamentar em atendimento à solicitação do vereador Dr. Junior Queiroz (Republicanos).

A manutenção da via é essencial para o escoamento da produção agropecuária e o crescimento das pequenas propriedades em Rio Pardo (Foto: Sula Machado | Assessoria Parlamentar)

Os serviços executados incluem patrolamento, cascalhamento, elevação de trechos alagadiços, drenagem, limpeza lateral da via, além de reparos em bueiras e pontes, garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança e mobilidade para moradores, produtores rurais e estudantes que utilizam diariamente a estrada.



O distrito de Rio Pardo, pertencente ao município de Porto Velho, vem registrando crescimento das pequenas propriedades rurais e fortalecimento da produção agropecuária, tornando essencial a manutenção das estradas para assegurar o deslocamento da população e o escoamento da produção local.



Para o deputado Alan Queiroz, a execução da obra representa mais dignidade e desenvolvimento para a região. “Fico muito satisfeito em ver essa importante demanda atendida. A recuperação da Linha 67 garante mais segurança para as famílias, facilita o transporte escolar e fortalece a economia local, beneficiando diretamente os produtores rurais e toda a comunidade”, destacou.



O vereador Dr. Junior Queiroz também ressaltou a importância da parceria em favor da população. “Essa é uma conquista muito importante para os moradores de Rio Pardo e região. O deputado Alan Queiroz mais uma vez mostrou compromisso com a nossa gente, trabalhando para que essa obra saísse do papel e se tornasse realidade”, afirmou.



Vale destacar que a demanda foi encaminhada pelo gabinete do vereador Dr. Junior Queiroz, a partir de pedidos apresentados por moradores da região. Com a conclusão dos serviços, a comunidade passa a contar com uma estrada em melhores condições de uso, garantindo mais acessibilidade, segurança e qualidade de vida para todos.