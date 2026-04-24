AMT conclui revitalização da pista de caminhada da Avenida Vitória Régia em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 24/04/2026 às 14h07

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), finalizou nesta sexta-feira (24) as obras de revitalização da pista de caminhada localizada na Avenida Vitória Régia, no primeiro distrito. A iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à valorização dos espaços públicos do município.

A revitalização atende diretamente moradores dos bairros São Bernardo, Park Amazonas, Residencial Açaí e Novo Horizonte. A área, que anteriormente apresentava sinais de abandono, passou por intervenções que garantem melhores condições de uso, segurança e conforto para a população.

De acordo com o presidente da AMT, Oribe Junior, o trabalho tem como foco a recuperação de espaços de convivência social. Ele destacou que a proposta é oferecer ambientes adequados para a prática de atividades físicas e lazer, contribuindo para a qualidade de vida dos moradores. “Transformamos um espaço antes degradado em um ambiente revitalizado, com uma pista de caminhada nova e adequada para a população”, afirmou.

As obras foram executadas em ritmo contínuo, evidenciando o compromisso da administração municipal com as demandas da população. Entre os serviços realizados, destaca-se a pintura da pista, que segue padrões adequados para garantir melhor visibilidade e organização do espaço.

O prefeito Affonso Cândido ressaltou a importância da obra, considerada uma reivindicação antiga dos moradores da região. Segundo ele, a revitalização faz parte de um plano mais amplo de recuperação de áreas públicas. “A pista está pronta para uso e representa mais um avanço na meta de revitalizar espaços coletivos. É um exemplo de cuidado com a cidade e com a população”, destacou.

A pista de caminhada da Avenida Vitória Régia já está liberada para uso, proporcionando um ambiente mais seguro e adequado para atividades físicas e convivência comunitária.