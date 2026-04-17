Alan Queiroz destina R$ 400 mil em kits odontológicos para alunos da rede municipal, em Espigão

Por Jorge Fernando

Publicada em 17/04/2026 às 13h50

É uma grande satisfação ver esse recurso se transformar em atendimento e cuidado direto para as crianças (Foto: Ray Natalisson | Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) realizou, em Espigão D’Oeste, a entrega de R$ 400 mil em kits odontológicos destinados aos alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa, viabilizada a partir de solicitação da vereadora Kissila Ponath, atenderá 5.500 crianças em duas etapas, fortalecendo a saúde bucal infantil e promovendo mais qualidade de vida aos estudantes.



Na primeira fase da ação, mais de 3 mil crianças já serão beneficiadas com os kits odontológicos e atendimentos iniciais. A segunda etapa, que já está em andamento, contemplará outras 2.500 crianças, ampliando o alcance do projeto e garantindo assistência a milhares de estudantes do município. O investimento representa um importante avanço na prevenção de problemas bucais entre crianças e adolescentes, além de contribuir diretamente para a autoestima e o bem-estar dos alunos.





Cuidar do sorriso das nossas crianças é investir em saúde, autoestima e no futuro de Espigão D’Oeste (Foto: Ray Natalisson | Assessoria Parlamentar)



O deputado Alan Queiroz destacou a satisfação em contribuir com uma ação de impacto social para o município. “É uma grande alegria poder destinar esse recurso para uma ação tão importante. Cuidar da saúde bucal das nossas crianças é investir em dignidade, autoestima e desenvolvimento”, concluiu.



A vereadora Kissila Ponath, ressaltou a relevância da parceria institucional para atender às necessidades reais da população local. “Essa entrega representa o cuidado com nossas crianças e o compromisso com as famílias de Espigão D’Oeste. Agradeço ao deputado Alan Queiroz por atender nosso pedido e olhar com atenção para a saúde e a educação do nosso município”, completou.



O parlamentar tem se consolidado como um grande incentivador da saúde bucal em Rondônia, com diversas ações e investimentos voltados à prevenção, ao atendimento odontológico e à promoção da qualidade de vida da população.