Ações de educação ambiental são intensificadas pelo governo de Rondônia em distritos de Porto Velho

Por Jorge Fernando

Publicada em 09/04/2026 às 12h02

O governo de Rondônia está promovendo, entre os dias 6 e 10 de abril, uma série de ações de educação ambiental nos distritos de Porto Velho, com foco na prevenção às queimadas e na conscientização da população. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) e faz parte das ações do Plano Multinível de Prevenção às Queimadas e Incêndios Florestais no estado.

A programação teve início no distrito de Nova Califórnia e segue ao longo da semana com atividades em Extrema, Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã, levando orientações diretamente às comunidades locais. As ações incluem palestras em escolas, com foco na formação de crianças e adolescentes, além de abordagens educativas com comerciantes e moradores, reforçando a importância da prevenção durante o período de estiagem.

Durante as atividades, as equipes também orientam sobre o descarte correto de resíduos sólidos e a preservação dos recursos naturais, destacando práticas sustentáveis que podem ser adotadas no dia a dia. A iniciativa busca fortalecer a conscientização ambiental na região, contribuindo para a redução de queimadas e para a proteção do meio ambiente.

O objetivo da atividade é espalhar o pensamento consciente voltado a preservação ambiental

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de educação ambiental desenvolvidas no estado são fundamentais para a preservação dos recursos naturais e a conscientização da população. “Estamos trabalhando de forma contínua para levar informação e orientação às comunidades. A educação ambiental é uma ferramenta essencial para prevenir queimadas, preservar o meio ambiente e garantir um futuro mais sustentável para todos”, ressaltou.

Segundo a coordenadora da Ceam, Deigna Laís Oliviak, os trabalhos desenvolvidos nos distritos têm como foco principal aproximar a população das práticas de preservação e reforçar a importância da conscientização coletiva. “Nosso objetivo é levar informação de forma acessível, orientando tanto estudantes quanto comerciantes e moradores sobre a prevenção às queimadas, o descarte correto de resíduos e a preservação dos recursos naturais. Quando a comunidade se envolve, os resultados são mais efetivos e duradouros”, destacou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, enfatizou que trabalhar a educação ambiental junto à população é essencial para fortalecer o pensamento consciente em todos. “A conscientização é uma das ferramentas mais eficazes que temos para prevenir queimadas e reduzir os impactos ambientais. Quando levamos informação e orientação às comunidades, estamos contribuindo diretamente para a proteção do meio ambiente e para a qualidade de vida da população.”