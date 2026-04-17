21 dos 24 deputados estaduais buscam reeleição, dez vereadores de Porto Velho querem vagas na Ale-RO, seis trabalham a reeleição à Câmara Federal

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/04/2026 às 14h00

Eleições – A reeleição de 21 dos 24 deputados estaduais de Rondônia nas eleições gerais de outubro não será das mais fáceis. As primeiras pesquisas divulgadas na mídia regional demonstram que alguns deputados já consolidados na política regional estão sendo apontados como prováveis reeleitos. Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), o mais bem votado (25.603 votos) em 2022, Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que está no quinto mandato seguido; Cássio Góes (PSD-Cacoal), Ismael Crispin (PP-São Miguel do Guaporé) Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Nim Barroso (PL/Ji-Paraná), Ribeiro do Sinpol (PRD-PVH) estão sempre muito bem avaliados pelos entrevistados, mas estão cientes que a busca de um novo mandato não será uma tarefa das mais fáceis. Os 21 deputados que buscam a reeleição não terão facilidades para conseguir realizar o objetivo, pois temos ex-prefeitos, vereadores, ex-deputados que estarão na disputa e com chances de sucesso.

Eleições II – Na coluna de quinta-feira (16) a informação, que dos 23 vereadores que foram reeleitos e eleitos em Porto Velho, dez estarão na disputa de cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale), sendo que boa parte com chances de sucesso nas urnas. Acredita-se, que ao menos 50% dos postulantes ao cargo de deputado estadual conseguirão concluir seus projetos. Pelo interior, a situação não é diferente, pois vários vereadores também estão planejando concorrer à Ale-RO nas eleições de outubro com estrutura suficiente, para alcançar o objetivo. Também temos prefeitos que são bons de votos, que renunciaram, como Jurandir de Araújo (UB), de Santa Luzia do Oeste, que já provou que tem boa receptividade junto aos eleitores em sua região e quer chegar ao Parlamento Estadual. Quando em passado recente citamos que a renovação na Ale-RO, para a próxima legislatura (2027/30) poderia chegar a 60%, muita gente “chiou”, mas aos poucos vão aparecendo nomes com chances concretas de realizar seus projetos, que é eleger-se deputado estadual. Quem viver verá...

Drean – Há três anos era inaugurado em Porto Velho, o Centro de Reabilitação Drean da Amazônia, em Porto Velho, ao lado do |Hospital de Amor, às margens da BR 364 na ligação Porto Velho a Candeias do Jamari, especializado no tratamento de câncer. O centro foi construído, graças a recursos oriundos de emendas parlamentares da deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado. Hoje (17), às 17 horas ocorre a data de comemoração com a presença de Sílvia Cristina e convidados. Desde o período em que foi disponibilizado para a população foram realizados mais de 350 mil procedimentos e cerca de 88 mil atendimentos. A deputada está convidando autoridades e a população em geral a participarem do evento na Capital do Estado.

Federal – Os pretendentes das oito vagas e Rondônia na Câmara Federal, pela lista de pré-candidatos dos partidos e federações também não terão missão das mais fáceis. Da bancada atual, dois não disputarão a reeleição, porque concorrerão a outros cargos, como Sílvia Cristina, presidente regional do PP, que é pré-candidata a uma das duas vagas ao Senado, e Fernando Máximo (PL), que foi o mais bem votado (85.596) em 2022, também postulante ao Senado. Os demais, Maurício Carvalho (UB), Lúcio Mosquini (PL), coronel Chrisóstomo Moura (PL), Rafael O Fera (Podemos), Thiago Flores (UB), Cristiane Lopes (Podemos) se preparam para disputar a reeleição, todos com expectativa de sucesso, apesar de Rafael, ter assumido o cargo, a menos de um ano, porque Eurípedes Lebrão (UB) foi cassado.

Federal II – Além de seis dos oito deputados federais estarem dispostos a conseguirem mais um mandato, e estão trabalhando muito para isso, temos listas de partidos e federações com nomes expressivos e com chances de sucesso. Na coluna de hoje vamos abordar a relação da federação União Brasil/PP, por exemplo, que já divulgou uma lista de pré-candidatos à Câmara Federal das mais significativas. Além de Maurício Carvalho e Thiago Flores, que concorrem à reeleição, e bem estruturados, temos nomes expressivos na política regional, como do ex (deputado estadual e prefeito de Ji-Paraná), Jesualdo Pires; Elis Regina, vereadora em Porto Velho; ex deputado (federal, estadual), e também ex-vereador em Porto Velho, Mauro Nazif; Anderson Pereira, ex-deputado estadual, todos relacionados como postulantes às cadeiras na Câmara Federal nas eleições gerais de outubro. Na próxima semana, de forma gradativa estaremos abordando os prováveis candidatos à Câmara Federal e Assembleia Legislativa.



Respigo

Terça-feira (21) é feriado nacional, Dia de Tiradentes. Na segunda-feira (20), a Assembleia Legislativa (Ale) estará fechada ao público, porque foi decretado Ponto Facultativo +++ Ministério Público, prefeituras, Tribunal de Justiça (TJ), Tribunal de Contas (TC), também optaram pelo Ponto Facultativo na segunda-feira. Quem depender de serviços públicos deve antecipar os trabalhos para hoje (17) ou somente na próxima quarta-feira (22) +++ Voos lotados para o final de semana de Porto Velho para o Nordeste e Centro-Sul do País, devido ao feriado prolongado de 21 de abril. Quem deixou de comprar passagens para última hora, optou pelo ônibus ou veículo próprio, mas é necessário o máximo de cuidado devido a previsão de enorme fluxo de veículos durante o período +++ As empresas de ônibus também tiveram aumento significativo na venda de passagens para o interior e a outros Estados. A movimentação no Terminal Rodoviário de Porto Velho aumentou desde a tarde de hoje (17) +++ Palmeiras e Flamengo fizeram a “lição de casa” vencendo seus compromissos (2x1 e 4x1) respectivamente, pela Copa Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, Bragantino e Atlético Mineiro também venceram.

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