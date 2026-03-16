Três das cinco deputadas estaduais mudam de partido, duas estão se filiando ao PSD, PL lança pré-candidato a governador e filia deputados

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 14h00

Eleições – Os partidos políticos vão se organizando visando as eleições gerais de outubro. E a disputa pelas 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale) a cada dia ganha mais espaço junto aos dirigentes partidários. A Janela Eleitoral (5 de março a 3 de abril), período em que deputados (federais e estaduais) e vereadores podem mudar de partido sem perder o mandato tem movimentado o segmento e, na última semana tivemos deputados mudando de siglas partidárias. O PRD é presidido no Estado pelo diretor-adjunto do Detran-RO, Anderson Dias, que assumiu o cargo recentemente está mais fortalecido. Estão filiados ao partido os deputados Edvaldo Neves e Ribeiro do Sinpol, eleitos pelo Patriota. Nos próximos dias, estão sendo aguardas mais adesões de deputados que estão em busca de novos mandatos, que seriam Gislaine Lebrinha (São Francisco do Guaporé), Rosângela Donadon (Vilhena), Jean Oliveira (PVH) e Pedro Fernandes (Cujubim). É um grupo com enorme poderio de votos.

Eleições II – O ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste, ex-deputado (federal e estadual), que já passou pela Casa Civil e do Governo do Estado, que foi secretário de Agricultura de Porto Velho e, na Prefeitura de Ji-Paraná (Chefe de Gabinete), com o ex-prefeito Jesualdo Pires, o competente Carlos Magno é pré-candidato. Certamente Magno, pela sua experiência e, caso realmente esteja entre os pré-candidatos, que, além de bom de voto, é um excelente articulador político, e certamente, caso realmente esteja entre os pré-candidatos do PSD não deverá ter dificuldades, para se eleger e ajudar colegas a conseguir vagas no Parlamento Estadual. Rondônia deverá ter 17 partidos em condições de concorrer às eleições de outubro. Cada um poderá disputar com até 25 candidatos, ou seja, existe a possibilidades de até 400 nomes estarem à disposição do eleitorado.

Eleições – Nas eleições de 2022 o União Brasil elegeu 5 dos 24 deputados estaduais. Gislaine Lebrinha e Rosângela Donadon já deixaram a sigla. Ezequiel Neiva, de Cerejeiras, tem problema de inelegibilidade. Continuam no partido Yeda Chaves, de Porto Velho, segunda mais bem votada (24.667 votos) em 2022 e Cirone Deiró, de Cacoal, quarta votação (22.207 votos). Há informações, que o UB, que é federado nacionalmente ao PP, terá mais dois deputados estaduais se filiando, e que estarão em busca de reeleição. Um deles já estaria definido, o representante da região polarizada por Jaru, Luís Eduardo Schincáglia, conhecido como o Dr. Luís do Hospital, eleito pelo MDB. Ele obteve a oitava maior votação do Estado em 2022, somando 18.148 votos e perspectivas de ampliar sua votação este ano. São três nomes com possibilidades reais de conseguirem novos mandatos.

PL – Hoje o PL tem dois deputados na Assembleia Legislativa (Ale). Jean Mendonça, da região polarizada por Pimenta Bueno, e bem posicionado para a reeleição, e Eyder Brasil, de Porto Velho. Eyder está de saída do partido e deverá até terminar o prazo para mudança de sigla, o próximo dia 3, se filiar ao PSD, presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha. No encontro do PL em Ji-Paraná, no sábado (14) com a presença do senador Flávio Bolsonaro, foi lançada a pré-candidatura do senador Marcos Rogério, presidente regional do partido a governador e do deputado federal Fernando Máximo, eleito pelo UB em 2022 com a maior votação (85.596 votos) do Estado, a uma das duas vagas ao Senado. Além de Máximo ao Senado, o PL deverá ter o pecuarista Bruno Scheidt, de Ji-Paraná, amigo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro, também como pré-candidato a senador da República.

PL II – No encontro do PL de Ji-Paraná, com o Espaço Vera Cruz, lotado, além do anuncio da pré-candidatura de Marcos Rogério à sucessão estadual, com a presença do convidado ilustre, o líder maior do PL senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato a presidente da República, o partido também promoveu filiações de lideranças políticas do Estado fortalecendo o grupo de candidatos na disputa de vagas para o Parlamento Estadual. Na ocasião, assinaram filiação ao PL, os deputados estaduais Luizinho Goebel (Vilhena), delegado Lucas Torres (Buritis), Alan Queiroz (PVH), Taíssa Sousa (Guajará-Mirim) e Nim Barroso (Ji-Paraná). O PL tem projeto para ocupar três das 24 vagas na Ale-RO com chances concretas de chegar a cinco.

Respigo

Há quem aposte que a presença do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves no encontro do PL tem muito a ver com o futuro político de Rondônia. A possibilidade da formatação de uma chapa Rogério/Hildon para concorrer à sucessão estadual estaria a cada dia mais fortalecida +++ Hildon deixou a prefeitura da capital, após dois mandatos seguidos com mais de 70% de aprovação popular, segundo pesquisas realizadas na ocasião. É uma opção correta unindo dois políticos de potencial eleitoral da capital e do interior +++ O grupo que apoia o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD) pré-candidato a governador trabalha parceria com o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado para as eleições a governador. Fúria seria o nome para encabeçar a chapa com alguém indicado por Moraes a vice, no caso uma pessoa da sua família +++ Há quem aposte, que o chefe da Casa Civil, Elias Rezende deverá disputar um cargo público nas eleições de outubro. Certeza somente com a chegada do prazo para pré-candidatos deixarem cargos públicos, seis meses antes das eleições, no início de abril +++ O São Paulo lidera o Brasileirão 2026, após vencer (2x1) o Bragantino no domingo (15) com 16 pontos. O Palmeiras venceu (1x0) o Mirassol e é o vice-líder com 13 pontos, e o Fluminense em terceiro com o mesmo número de pontos.

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