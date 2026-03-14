Sílvia Cristina confirma presença da ex-ministra de Bolsonaro, Tereza Cristina, em evento sobre agropecuária em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 14/03/2026 às 09h43

A senadora e ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina (Progressistas/MS), confirmou presença em Vilhena no próximo dia 27, às 19h. Ela participará de um debate sobre o tema “Avanços na Agropecuária”, que reunirá produtores rurais, empresários e lideranças políticas no espaço Mahalo Eventos.

O encontro é organizado pela Fundação Francisco Dornelles, instituição ligada ao Progressistas. A iniciativa busca promover diálogo com o setor produtivo e discutir perspectivas para o desenvolvimento da agropecuária.

A deputada federal e presidente regional do Progressistas em Rondônia, Sílvia Cristina, foi responsável pelo convite à senadora e destacou a importância da participação de Tereza Cristina no evento.

“A vinda da senadora Tereza Cristina tem como objetivo dialogar sobre o desenvolvimento de Rondônia, numa conversa com o setor produtivo. Ela tem uma atuação firme no Senado em defesa da agropecuária brasileira e sua gestão como ministra da Agricultura é destacada como uma das mais avançadas. Será um momento de troca de experiências muito importante”, afirmou Sílvia Cristina.

A parlamentar também agradeceu o apoio da direção nacional do partido para a realização do encontro. “Agradecer ao nosso presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, pelo apoio para a vinda da senadora e por oportunizar esse diálogo com o setor produtivo, que é a base que sustenta a economia de Rondônia”, finalizou.