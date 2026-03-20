Safadão diz que polêmica com Gusttavo Lima foi “mal entendido” e admite tristeza

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/03/2026 às 10h57

Após semanas de repercussão, Wesley Safadão voltou a comentar o episódio envolvendo Gusttavo Lima e afirmou que encara a situação como um desentendimento. O cantor disse que ficou abalado com a forma como tudo aconteceu, mas garantiu não guardar mágoas.

A declaração foi feita durante participação no "Circuito Nacional BYD de Vaquejada", realizado em Aquiraz, no Ceará, na última quarta-feira (19). Na ocasião, o artista destacou que, apesar do desgaste, está tranquilo com os desdobramentos e em paz com sua consciência.

Ao falar sobre o caso, Safadão reconheceu o impacto emocional da polêmica. "É algo que eu sei que... Não tem como não dizer que não mexe comigo. Eu fiquei muito triste da forma que tudo aconteceu, ninguém gosta disso. Mas não tenho nada contra o Gustavo, desejo tudo de bom na sua vida, muito sucesso. Você é um cara talentoso, um cara que a gente admira", afirmou.

O cantor também avaliou que houve falhas na condução da situação. Segundo ele, o episódio começou após um convite feito para que Gusttavo Lima participasse de um projeto ligado à gestão da carreira de Natanzinho Lima. "Mas eu tenho muita clareza do que eu me alinhei com ele", destacou.

Por fim, Safadão afirmou esperar que o colega, conhecido como “Embaixador”, também encare o ocorrido como um mal entendido, sinalizando a possibilidade de superação do episódio.