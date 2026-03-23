Público aprova atrações no primeiro dia da Tecnogame em Porto Velho

Por Felipe Tárcio

Publicada em 23/03/2026 às 09h17

O palco principal do Tecnogame Brasil recebeu, na noite deste sábado (21), um dos maiores rappers brasileiros da atualidade, o MC Jotapê, que agitou o primeiro dia da feira em Porto Velho com suas músicas e batalhas de rima durante o show.

Com mais de 42 mil pessoas presentes no primeiro dia, a expectativa foi grande para que os fãs pudessem assistir ao artista de perto em uma programação como o Tecnogame, que valoriza a cultura geek e nerd.

Jotapê MC iniciou sua trajetória ainda muito jovem. Aos 8 anos, já acompanhava batalhas de rima no YouTube, tendo como referência nomes como Emicida, que influenciaram diretamente seu interesse pelo freestyle.

Aos 14 anos, deu um passo importante ao participar da tradicional “Batalha da Matriz”, em sua cidade, levado pelo próprio pai — e saiu campeão, marcando o início de sua projeção no cenário.

Para a jovem Isabele Campos, de 20 anos, participar de uma programação dessa proporção é algo surpreendente. A estudante parabenizou a iniciativa realizada em Porto Velho e relatou que assistir ao show de Jotapê é a realização de um sonho.

“Eu sempre gostei das músicas do Jotapê. É um artista que eu admiro demais, gosto da personalidade dele, das suas rimas e críticas inteligentes. Essa feira é algo extraordinário para todos nós que amamos esse universo nerd. Encontrar essas pessoas e ver como a cultura geek é forte em nossa região me deixa sem palavras. Todos os organizadores estão de parabéns”, destacou a estudante de odontologia.

Reconhecido por sua versatilidade e consistência, Jotapê MC se destaca por unir técnica apurada, presença de palco e uma forte conexão com o público. Seu estilo é marcado por punchlines diretas, construções estratégicas e grande capacidade de adaptação ao oponente, alternando momentos de agressividade lírica com controle emocional durante os duelos.

Além disso, sua postura confiante e dominante no palco o tornou uma figura marcante na cena, rendendo-lhe o apelido de “o protagonista” entre fãs e comentaristas em determinados períodos. Após a apresentação do rapper, outros artistas também participaram das batalhas de rima no palco, deixando a noite ainda mais animada.

Dener Vinicius ficou surpreso ao assistir às batalhas de rima e acompanhar as canções do artista.

O estudante Dener Vinicius, de 17 anos, também prestigiou o show e as demais atrações. O jovem ficou surpreso ao assistir às batalhas de rima e acompanhar as canções do artista.

“Eu estou admirado com a batalha de rima que aconteceu aqui, sem palavras. Eles são muito inteligentes, e eu fiquei super empolgado com a energia do Jotapê hoje aqui no Tecnogame. Para mim, está sendo surreal. Ainda não consigo acreditar que estou aqui participando de tudo isso”, afirmou.

O Tecnogame coloca Porto Velho em evidência no cenário da inovação, abrangendo áreas como desenvolvimento de jogos, cultura geek e empreendedorismo.

A realização da feira reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho em investir em iniciativas que dialogam com a nova geração, incentivando a cultura, a tecnologia e a economia criativa. O sucesso de público e a diversidade da programação demonstram o empenho da gestão em proporcionar experiências inovadoras e acessíveis à população, consolidando o Tecnogame como um marco no calendário da cidade e fortalecendo o protagonismo da capital no cenário regional.